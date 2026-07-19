伊朗襲擊約旦 五角大廈：2美軍陣亡1人失聯

美國五角大廈今天表示，伊朗對約旦發動一連串飛彈與無人機攻勢後，有兩名美軍人員在約旦陣亡，另有1人失聯。

法新社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）說明，兩名軍人是昨天在美軍與夥伴國家部隊「抵禦伊朗彈道飛彈及無人機攻勢」時身亡。

美軍中央司令部在社群媒體X平台發文指出，有1名美軍人員目前失聯，另有4人已後送至約旦醫院治療。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這是自3月以來首次有美軍人員在這場戰事中喪命。

根據美聯社，這也是自美伊戰爭爆發初期以來，首次有美軍人員因伊朗直接火力攻擊而死亡。目前這場戰爭已導致16名美軍官兵喪生，超過430人受傷。

伊朗國營媒體報導，約旦阿茲拉克（Al-Azraq）基地的燃料槽遭到攻擊。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）前一天則宣布，已發射飛彈和無人機襲擊部署在約旦的美軍飛機。

約旦軍方表示，他們今天擊落10枚飛彈，昨天則至少擊落3枚。