伊朗最高領袖：美國違反停火協議 川普簽名一文不值

伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼今天發布書面聲明表示，美國一再違反由伊朗與美國總統簽署的停火諒解備忘錄，顯示川普的簽名「完全一文不值、毫無公信力」。

路透社報導，美伊兩國停火協議上週破裂後，華府與德黑蘭近期互相發動空襲，引發外界擔憂雙方恐再度爆發全面戰爭。

穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）還在聲明中強調，美國企圖「煽動戰爭」，伊朗將帶給美方「難忘的教訓」，並讓其付出更沉重的代價。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，穆吉塔巴．哈米尼這份書面聲明是由國營媒體報導，自美伊開戰以來他還不曾公開露面。

他也譴責美國，在伊朗為其已故父親、前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）舉行喪禮期間發動攻勢。