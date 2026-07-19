伊朗嗆美擬恢復全面進攻 軍事顧問表明和平協議失效

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）少將、伊朗最高領袖軍事顧問雷札伊17日揚言，若美國對伊朗的空襲再持續二至三天，伊朗將恢復「全面進攻行動」，將從現階段的對等反擊升高為主動進攻。伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）則說，伊朗暫不履行合作備忘錄（MOU）。

負責中東戰事的美國中央司令部說，17日對伊朗發動新一波空襲。這是美國連七晚空襲伊朗。中央司令部還說，按照三軍統帥（川普）的指令，這波空襲涵蓋伊朗的監視設施、軍事後勤基礎設施、地下武器貯存空間及海上能力，共動用戰機、無人機和戰艦，以持續削弱伊朗的軍事能力。

雷札伊則表明，美伊6月簽署、代表初步和平協議的14點MOU已「事實失效」，雙方邊打邊談的日子已結束。

美伊自上上周來連日互轟，空襲的目標也從軍事基地與軍事資產，擴大至港口、橋梁、隧道、能源基礎設施甚至海水淡化廠。IRGC 18日宣稱，兩艘油輪試圖通過荷莫茲海峽南側的水雷區，隨後發生爆炸起火。對此，中央司令部斥為造假。

油價單周漲幅寫4月來最大

另外，美國新聞網站Axios引述三名美以官員報導，川普政府已通知以色列，在可能擴大對伊朗的軍事行動前，將向以色列加派數十架加油機。幾位以色列官員說，美國想在接下來幾天內加派數十架加油機，讓美軍加油機數量回到2月底美以伊戰爭開始時的水準。

美軍現有約30架加油機部署在以色列特拉維夫附近的班古里昂機場，還有約30架部署在以南的拉蒙機場。伊朗因顧忌可能招致大規模報復，故自上上周以來尚未攻擊以色列。由於區域內其他的空軍基地更容易受到伊朗攻擊，因此美國傾向讓加油機從班古里昂機場起降。

但美軍加油機已在班古里昂機場停放數月。自2月底開戰以來，在戰事最激烈時，以色列領空大多關閉，多家航空公司也停飛特拉維夫，因此並未造成太大問題。如今以色列重開領空，民眾開始出國度暑假，一旦有更多架美軍加油機從班古里昂機場起降，可能導致大批航班取消而引發民怨。眼看距離以色列國會大選只剩三個多月，川普政府此一要求將是以色列總理內唐亞胡在政治上的燙手山芋。