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九份紅燈籠閃耀侯友宜點燈 霹靂布袋戲共譜光影新章

美連續空襲 伊朗嗆全面反擊、主動進攻

聯合報／ 編譯周辰陽茅毅／綜合報導
截至十七日，美國最近已連七個晚上空襲伊朗。圖為美國中央司令部同日公布一張美國軍艦發射精準彈藥的瞬間。法新社
截至十七日，美國最近已連七個晚上空襲伊朗。圖為美國中央司令部同日公布一張美國軍艦發射精準彈藥的瞬間。法新社

負責中東戰事的美國中央司令部說，十七日（台灣時間十八日）對伊朗發動新一波空襲。這是美國連七晚空襲伊朗。伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）少將、伊朗最高領袖軍事顧問雷札伊同日揚言，若美國對伊朗的空襲再持續二至三天，伊朗將恢復「全面進攻行動」且將不再局限於以牙還牙的報復性回應，即從現階段的對等反擊升高為主動進攻。

中央司令部還說，按照三軍統帥（川普）指令，這波空襲涵蓋伊朗的監視設施、軍事後勤基礎設施、地下武器貯存空間及海上能力，共動用戰機、無人機和戰艦，以持續削弱伊朗軍事能力。美軍摧毀伊朗東南部查巴哈港一座ＩＲＧＣ的監視塔，以防ＩＲＧＣ再利用該塔攻擊通過荷莫茲海峽的商船。

雷札伊則表明，美伊六月簽署、代表初步和平協議的十四點諒解備忘錄（ＭＯＵ）已「事實失效」，雙方邊打邊談的日子已結束。

美伊自上上周以來連日互轟，空襲的目標也從軍事基地與軍事資產，擴大至港口、橋梁、隧道、能源基礎設施甚至海水淡化廠。ＩＲＧＣ十八日宣稱，兩艘油輪試圖通過荷莫茲海峽南側的水雷區，隨後發生爆炸起火。對此，中央司令部斥為造假。

美國新聞網站Axios十六日引述三位美以官員報導，川普政府已通知以色列，在可能擴大對伊朗的軍事行動前，將向以色列加派數十架加油機。幾位以色列官員說，美國想在接下來幾天內加派數十架加油機，讓美軍加油機數量回到二月底美以伊戰爭開始時的水準。

美軍現有約卅架加油機部署在以色列特拉維夫附近的班古里昂機場，還有約卅架部署在以南的拉蒙機場。伊朗因顧忌可能招致大規模報復，故自上上周以來尚未攻擊以色列。由於區域內其他的空軍基地更容易受到伊朗攻擊，因此美國傾向讓加油機從班古里昂機場起降。

但美軍加油機已在班古里昂機場停放數月。正值以色列民眾開始出國度暑假，一旦有更多架美軍加油機從班古里昂機場起降，恐導致大批航班取消而引發民怨。

美國國防部長赫塞斯在社媒Ｘ發布伊朗東南部查巴哈港一座伊斯蘭革命衛隊的監視塔倒塌照片。圖／截自赫塞斯Ｘ
美國國防部長赫塞斯在社媒Ｘ發布伊朗東南部查巴哈港一座伊斯蘭革命衛隊的監視塔倒塌照片。圖／截自赫塞斯Ｘ

伊朗 美國 中東 空襲 革命衛隊

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