美國空襲伊朗至少50死逾500傷 德黑蘭報復攻擊中東各國設施

伊朗衛生部發言人克爾曼普爾（Hossein Kermanpour）今天聲稱，美國過去幾週空襲伊朗，造成至少50人喪命、超過500人受傷。

克爾曼普爾在社群媒體X平台發文寫道：「6月27日至7月18日，空襲導致逾500人受傷、50人殞命。」

塔斯社（TASS）報導，美伊兩國緊張局勢的最新升溫始於7月8日，當時美國向伊朗發動空襲，這是華府與德黑蘭當局簽署諒解備忘錄以來首見。

美方宣稱此次打擊是針對伊朗襲擊荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）一艘商船的報復，美國總統川普（Donald Trump）當天也表示，美方與伊朗的停火已經結束。

德黑蘭當局則攻擊美國在中東各國的設施作為回應，其中包括巴林、科威特、阿拉伯聯合大公國、卡達和約旦等地。