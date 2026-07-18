聽新聞
0:00 / 0:00
美國空襲伊朗至少50死逾500傷 德黑蘭報復攻擊中東各國設施
伊朗衛生部發言人克爾曼普爾（Hossein Kermanpour）今天聲稱，美國過去幾週空襲伊朗，造成至少50人喪命、超過500人受傷。
克爾曼普爾在社群媒體X平台發文寫道：「6月27日至7月18日，空襲導致逾500人受傷、50人殞命。」
塔斯社（TASS）報導，美伊兩國緊張局勢的最新升溫始於7月8日，當時美國向伊朗發動空襲，這是華府與德黑蘭當局簽署諒解備忘錄以來首見。
美方宣稱此次打擊是針對伊朗襲擊荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）一艘商船的報復，美國總統川普（Donald Trump）當天也表示，美方與伊朗的停火已經結束。
德黑蘭當局則攻擊美國在中東各國的設施作為回應，其中包括巴林、科威特、阿拉伯聯合大公國、卡達和約旦等地。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。