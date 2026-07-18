美指控伊朗悔諾 連6晚毀滅打擊 空襲伊朗

白宮發言人李維特十六日指稱，鑒於伊朗違反六月達成的美伊諒解備忘錄（ＭＯＵ），伊朗承諾不會對通過荷莫茲海峽的商船開火，因此美國最近才對伊朗發動幾波空襲。她還指稱，伊朗仍持續和美國談，也想與美國達成協議，因為他們正承受美國帶來的「毀滅性打擊」。

李維特也提到，當伊朗違背對美國所做的承諾時，川普將追究責任，但他也始終對外交談判持開放態度。

負責中東戰事的美國中央司令部十六日聲明，對伊朗發動新一波空襲，動用戰機、無人機、軍艦和精準彈藥，這波共持續七小時四十分鐘。這是連續六天晚上空襲伊朗，進一步削弱伊朗的軍事能力。

該司令部十六日表示，自十四日格林威治時間廿時（台灣時間十五日凌晨四時）恢復對伊朗港口實施封鎖以來，美軍已下令三艘試圖突破封鎖的商船改道；美軍陸戰隊登上阿曼灣的「文瑤號」油輪檢查，以確保各國船舶遵守美國目前實施的海上封鎖。

伊朗官媒十七日報導，這波遇襲的目標大都位於伊南及荷莫茲海峽沿海地區，例如葛希姆島、哈米爾、布什爾與沙赫爾。伊朗東南部與巴基斯坦接壤的伊朗錫斯坦-俾路支省首府沙赫爾機場附近傳出三次劇烈爆炸聲，造成該機場斷電。伊南港市哈米爾連接伊南阿巴斯港及伊朗第五大城設拉子的三座橋梁和火車站也遇襲。

鑒於伊朗的能源基礎設施因美國空襲受損，伊朗能源部已要求人民節約用電，例如少開冷氣，讓伊南的供電更穩定。伊朗官媒報導，伊南最近的氣溫飆高至攝氏五十度。

伊朗也擴大報復美國的範圍，境內有美軍設施的科威特、巴林、卡達、敘利亞、約旦、伊拉克和阿曼，都被伊朗發射的飛彈及無人機空襲。伊朗官媒報導，空襲旨在回應傲慢敵人的罪行，並為祖國烈士的鮮血復仇。

中國大陸外長王毅與美伊談判的主要調解方巴基斯坦副總理兼外長達爾十六日在上海會面，討論中東情勢。兩人呼籲美伊立即停止敵對行動，並盡快恢復談判。