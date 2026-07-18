伊有意封鎖紅海 中東2油路恐全斷

美伊衝突升溫，市場擔心中東兩條主要石油出口路線恐同時受阻。傳出伊朗要求區域代理人之一的葉門武裝團體青年運動做好準備，若美國空襲伊朗電力基礎設施，就封鎖紅海門戶曼德海峽。

路透十六日引述三位知情人士報導，伊朗支持的中東「抵抗軸心」（也稱抵抗之弧）青年運動已接到伊方上述要求。青年運動在葉門居高臨下荷台達與亞丁灣的高地部署飛彈及無人機，伊朗一聲令下即可攻擊通過的船舶。

正在葉門的伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）代表，將決定何時封鎖曼德海峽，而青年運動尚未參戰美伊戰爭。

在荷莫茲海峽又被封鎖下，青年運動對紅海船舶或港口的任何攻擊，將會導致中東兩條主要的石油出口航線同時中斷，並在能源危機和美伊戰爭中開闢另一條新戰線。

二月底美國和以色列對伊朗開戰，荷莫茲海峽航運隨之受阻，大量波斯灣國家出口的石油轉而透過沙烏地阿拉伯輸油管從紅海出口，紅海因此承擔全球約百分之七的能源供應。沙國自己七成的能源出口也改走紅海揚布港。一旦戰火蔓延至紅海的出口基礎設施和航運，將威脅中東石油出口的主要替代通道。

青年運動與沙國的關係原本就長期緊張。在以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的加薩戰爭期間，青年運動也曾攻擊紅海商船，使商船被迫改走繞行非洲、航程更長且成本更高的路線。