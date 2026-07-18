胡塞待命 擬封鎖紅海門戶

美伊持續相互攻擊，荷莫茲海峽航運量驟減。路透報導，伊朗已要求葉門叛軍胡塞組織（另譯青年運動）做好準備，在美國攻擊伊朗電力基建時，封鎖紅海門戶曼德海峽。國際油價本周大漲，料將創下4月以來最大周線漲幅。

根據彭博資訊報價，布蘭特原油期貨17日上漲2.8%，至每桶86.61美元；西德州中級原油期貨攀揚3%，報每桶81.32美元。

白宮發言人李維特16日指稱，鑒於伊朗違反六月達成的美伊合作備忘錄，因此美國才對伊朗發動空襲。她還指稱，伊朗仍持續和美國談，也想與美國達成協議。

負責中東戰事的美國中央司令部16日發布聲明，對伊朗發動新一波空襲，這是連續六天晚上空襲伊朗，進一步削弱伊朗的軍事能力。

該司令部表示，自14日恢復對伊朗港口實施封鎖以來，美軍已下令三艘試圖突破封鎖的商船改道；美軍陸戰隊登上阿曼灣的「文瑤號」油輪檢查，以確保各國船舶全面遵守美國目前實施的海上封鎖。

路透則引述三名消息人士報導，伊朗已將相關要求傳達給青年運動。其中一人表示，該組織在葉門高地部署了飛彈和無人機，完成攻擊船隻的準備，只等命令下達。