快訊

親曝英特爾走下坡關鍵 基辛格還點名台灣：台海衝擊遠超大蕭條

占比逾6%！大股東減持傳聞不斷 國巨發聲明了

陽明交大教授殺連襟…死者妻首度發聲 澄清「未換股東、從未爭產」

聽新聞
0:00 / 0:00

美軍連6晚開轟伊朗…科威特、巴林與卡達通報遇襲 發電廠成報復目標

中央社／ 科威特市17日綜合外電報導
一架無人機被攔截後升起濃煙。 路透社
一架無人機被攔截後升起濃煙。 路透社

美軍連續第6晚轟炸伊朗後，科威特巴林卡達今天相繼通報遭到伊朗飛彈及無人機攻擊；其中科威特一座發電及海水淡化廠受損。

法新社報導，科威特電力部發表聲明說：「其中一座發電及海水淡化廠成為伊朗這次侵略攻擊的目標…引發火災，多個生產機組受損。」

科威特電力部呼籲用戶「非常時期，節約用電」。

科威特稍早表示，該國正遭受伊朗的「無人機與飛彈攻擊」。

伊朗國家電視台報導，德黑蘭表示，為回應美軍空襲，伊朗已派出無人機前往科威特，目標鎖定「美軍部署據點，以及『恐怖主義』和『殺害兒童』的美軍的後勤支援中心」。

伊朗還說：「這些攻擊是為了回應傲慢敵人的罪行，並為祖國烈士的鮮血報仇。」

此外，巴林軍方聲明指出，已「攔截並摧毀了多次伊朗的空中攻擊」。

一名在巴林首都麥納瑪（Manama）的法新社記者報導，當地夜間響起警報聲，聽到多起爆炸聲。

伊朗官方媒體報導，德黑蘭鎖定巴林一座空軍基地內的美軍直升機與飛機。

卡達表示，軍方攔截一波飛彈攻擊，法新社在首都杜哈（Doha）的記者也聽到了多次爆炸聲響。

卡達當局稍後通報指出，一名兒童遭攔截飛彈掉落的碎片擊中受傷。

伊朗 卡達 巴林 美國 美軍 科威特 無人機

延伸閱讀

連攻第5天影片曝！美軍：對伊朗90分鐘精準打擊 鎖定大通布島防禦系統

影／美軍空襲第6夜！陸戰隊登油輪檢查 伊朗傳多座橋梁與車站遇襲

「炸到我喊停為止」！川普施壓伊朗：若不低頭 下周炸電廠跟橋梁

油價站上86美元！美軍先空襲再封鎖伊朗港口 川普威脅下周炸電廠橋梁

相關新聞

美軍連6晚開轟伊朗…科威特、巴林與卡達通報遇襲 發電廠成報復目標

美軍連續第6晚轟炸伊朗後，科威特、巴林與卡達今天相繼通報遭到伊朗飛彈及無人機攻擊；其中科威特一座發電及海水淡化廠受損

美伊戰火重啟 王毅與巴基坦外長喊話「盡快停火復談」

美國與伊朗在達成備忘錄後不久已重啟戰火，當地局勢再度惡化。大陸外長王毅16日晚間在上海與巴基斯坦外長達爾會晤時，針對伊朗局勢，雙方呼籲美伊盡快停火復談。

影／美軍空襲第6夜！陸戰隊登油輪檢查 伊朗傳多座橋梁與車站遇襲

美國中央司令部（CENTCOM）16日宣布，麾下部隊於美東時間下午2時開始對伊朗發動新一波打擊，以進一步削弱伊朗軍事能力，並持續實施海上封鎖。

美軍重啟對伊海上封鎖 一艘闖關商船遭癱瘓

美軍日前重啟對伊朗在荷莫茲海峽上的海上封鎖，美國中央司令部（CENTCOM）16日指出，美軍已經重新導引3艘企圖突破海上封鎖的商船，甚至還癱瘓一艘不願意服從指令的商船。

白宮：美伊仍在談 伊朗想達成協議

白宮16日表示，伊朗仍持續和美國談，也想與美國達成協議。

伊國會議長暗示「談判大門沒關」

美國總統川普十五日聲稱，伊朗希望會面和達成協議。紐約時報同日報導說，兼任伊朗首席談判代表的國會議長卡利巴夫，似乎在某種程度上釋出善意，他暗示並未關閉與美國談判的大門。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。