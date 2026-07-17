美軍連6晚開轟伊朗…科威特、巴林與卡達通報遇襲 發電廠成報復目標

美軍連續第6晚轟炸伊朗後，科威特、巴林與卡達今天相繼通報遭到伊朗飛彈及無人機攻擊；其中科威特一座發電及海水淡化廠受損。

法新社報導，科威特電力部發表聲明說：「其中一座發電及海水淡化廠成為伊朗這次侵略攻擊的目標…引發火災，多個生產機組受損。」

科威特電力部呼籲用戶「非常時期，節約用電」。

科威特稍早表示，該國正遭受伊朗的「無人機與飛彈攻擊」。

伊朗國家電視台報導，德黑蘭表示，為回應美軍空襲，伊朗已派出無人機前往科威特，目標鎖定「美軍部署據點，以及『恐怖主義』和『殺害兒童』的美軍的後勤支援中心」。

伊朗還說：「這些攻擊是為了回應傲慢敵人的罪行，並為祖國烈士的鮮血報仇。」

此外，巴林軍方聲明指出，已「攔截並摧毀了多次伊朗的空中攻擊」。

一名在巴林首都麥納瑪（Manama）的法新社記者報導，當地夜間響起警報聲，聽到多起爆炸聲。

伊朗官方媒體報導，德黑蘭鎖定巴林一座空軍基地內的美軍直升機與飛機。

卡達表示，軍方攔截一波飛彈攻擊，法新社在首都杜哈（Doha）的記者也聽到了多次爆炸聲響。

卡達當局稍後通報指出，一名兒童遭攔截飛彈掉落的碎片擊中受傷。