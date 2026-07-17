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美伊戰火重啟 王毅與巴基坦外長喊話「盡快停火復談」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外長王毅（右）16日晚間與巴基斯坦外長達爾（左）會晤，針對伊朗局勢予以表示關切。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸外長王毅（右）16日晚間與巴基斯坦外長達爾（左）會晤，針對伊朗局勢予以表示關切。（圖／取自大陸外交部官網）

美國伊朗在達成備忘錄後不久已重啟戰火，當地局勢再度惡化。大陸外長王毅16日晚間在上海與巴基斯坦外長達爾會晤時，針對伊朗局勢，雙方呼籲美伊盡快停火復談。

據大陸外交部官網，王毅與達爾就伊朗局勢交換意見，協調立場。雙方對當前局勢的惡化表示擔憂，呼籲當事方立即停止敵對行動，努力克服困難，排除干擾，重啟接觸，恢復對話，力爭通過談判最終達成全面和平協定，國際社會也應繼續為此提供助力。

其中，王毅強調，美伊達成的第一階段諒解備忘錄來之不易，既是雙方談判成果，也離不開國際社會的共同努力，尤其是巴方發揮了不可或缺的協調斡旋作用。備忘錄核心條款不僅符合當事方根本和長遠利益，也順應國際社會共同期待，理應倍加珍惜，需要精心呵護。「和平就在眼前，不能功虧一簣，更不能得而復失」。各方應履行所作承諾，遵守備忘錄的規定。

他指出大陸將一如既往支持巴方調解努力，也將繼續以自己的方式為推動局勢緩和發揮建設性作用。達爾表示巴方將迎難而上，繼續積極勸和促談。

王毅也表歡迎達爾專程赴大陸出席大會並代表巴政府簽署成立世界人工智慧合作組織協議，表示巴方的加入符合巴國家和人民長遠利益，也為中巴全天候戰略合作夥伴關係注入新的時代內涵。大陸與志同道合國家推動建立世界人工智慧合作組織，旨在凝聚國際共識，推進務實合作，避免世界出現智慧鴻溝。大陸願同巴方加強協調合作，助力發展中國家經濟增長，也帶動全球科技創新進步。

王毅說，雙方要共同落實好兩國領導人達成的重要共識，保持高層交往，加強政治互信，推進重點領域合作，築牢反恐安全保障，加快構建更加緊密的中巴命運共同體。達爾則指，成立世界人工智慧合作組織是大陸的偉大倡議，巴方很榮幸成為組織創始成員國，期待同大陸強化人工智慧等各領域合作，願全力保障大陸在巴人員、機構和項目安全，推動巴中經濟走廊建設。

伊朗 美國

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