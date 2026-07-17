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伊朗擴大報復範圍 鎖定科威特美軍設施
伊朗當局今天表示為報復美國攻擊，已鎖定美國位於科威特的軍事設施；同為美國盟友的巴林和卡達，今天早上也通報遇襲。
法新社報導，伊朗當局指控美國攻擊一座機場、一座火車站以及兩座橋梁，造成7人死亡，隨後開始對美國在波斯灣地區的盟友展開一連串攻擊。
根據伊朗國營電視台報導，伊朗表示已在科威特部署無人機，目標是「美軍部署地點，以及『恐怖分子』與『殺害兒童』的美軍後勤中心」。
報導補充，這些攻擊是為回應傲慢敵人的罪行，並為殉國者所流的鮮血復仇。
今天稍早，科威特當局表示遭到飛彈與無人機攻擊，這個波斯灣國家昨天才遭到伊朗空襲。
位於波斯灣的巴林和卡達，今天早上也通報遭到攻擊。
巴林多次響起警報，當局籲請民眾避難，與此同時，伊朗國營媒體報導，伊朗已鎖定一座空軍基地內的美軍直升機和飛機。
在卡達，國防部表示軍方已攔截一波飛彈攻擊，媒體並在首都杜哈聽見數聲爆炸聲。
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