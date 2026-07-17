聽新聞
0:00 / 0:00
伊朗官媒：革命衛隊攻擊美軍駐敘利亞指揮中心
伊朗國營媒體報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天表示，他們已攻擊敘利亞坦夫（Al-Tanf）的美軍特種作戰指揮中心，以報復伊朗軍人在伊朗沙赫爾（Iranshahr）遭殺害。
路透社無法獨立核實這項說法，敘利亞政府或美國軍方也尚未發表評論。
美軍今年2月表示，已從位於敘利亞、約旦與伊拉克3國交界處的坦夫基地完成撤軍。
敘利亞一直試圖避免捲入波及鄰國的區域衝突，其中包括黎巴嫩與伊拉克。在黎巴嫩境內，真主黨（Hezbollah）與以色列軍方交戰；在伊拉克，獲伊朗支持的武裝部隊發動無人機與火箭攻擊。
敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）今年3月表示，除非遭遇攻擊，否則他的國家將置身於任何衝突之外。
夏拉在倫敦智庫皇家國際事務研究所（ChathamHouse）主辦的一場活動上說：「除非敘利亞遭受任何一方攻擊，否則敘利亞不會捲入任何衝突。」
伊朗國營媒體報導，伊斯蘭革命衛隊還表示，伊朗仍完全掌控荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），只要美國繼續發動攻擊，就不會允許任何石油或天然氣經由這條水道出口。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。