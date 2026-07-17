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伊朗官媒：革命衛隊攻擊美軍駐敘利亞指揮中心

中央社／ 德黑蘭17日綜合外電報導

伊朗國營媒體報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天表示，他們已攻擊敘利亞坦夫（Al-Tanf）的美軍特種作戰指揮中心，以報復伊朗軍人在伊朗沙赫爾（Iranshahr）遭殺害。

路透社無法獨立核實這項說法，敘利亞政府或美國軍方也尚未發表評論。

美軍今年2月表示，已從位於敘利亞、約旦與伊拉克3國交界處的坦夫基地完成撤軍。

敘利亞一直試圖避免捲入波及鄰國的區域衝突，其中包括黎巴嫩與伊拉克。在黎巴嫩境內，真主黨（Hezbollah）與以色列軍方交戰；在伊拉克，獲伊朗支持的武裝部隊發動無人機與火箭攻擊。

敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）今年3月表示，除非遭遇攻擊，否則他的國家將置身於任何衝突之外。

夏拉在倫敦智庫皇家國際事務研究所（ChathamHouse）主辦的一場活動上說：「除非敘利亞遭受任何一方攻擊，否則敘利亞不會捲入任何衝突。」

伊朗國營媒體報導，伊斯蘭革命衛隊還表示，伊朗仍完全掌控荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），只要美國繼續發動攻擊，就不會允許任何石油或天然氣經由這條水道出口。

伊朗 美國

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