美若轟炸電力網 傳伊朗命青年運動封鎖紅海航道

3名知情人士向路透社透露，伊朗已要求葉門「青年運動」做好準備，若美國攻擊伊朗電力設施，即關閉紅海石油航道。此舉恐使全球能源供應面臨雙重封鎖威脅，加劇能源危機。

兩名伊朗高層消息人士和一名熟悉此事的區域消息人士在不願具名的情況下表示，這個想法已在伊朗領導階層內部進行討論，並已將這項訊息傳達給伊朗的「青年運動」（Houthi）盟友。

消息人士指出，青年運動近日已獲悉德黑蘭當局的這項要求，這項消息先前未曾被報導。

這幾名消息人士並沒有提供更多關於訊息如何傳達的細節，也沒有說明這是否是在美國總統川普14日揚言要攻擊伊朗電力基礎設施之後發生。

伊朗外交部和青年運動發言人均未立即回應路透社的置評請求。

一名與青年運動關係密切的消息人士表示，青年運動已完成攻擊航運的準備工作，在葉門俯瞰荷台達（Hodeidah）和亞丁灣（Gulf of Aden）的高地，以及紅海門戶曼德海峽（Bab el-Mandeb）附近部署了飛彈和無人機，目前正在待命展開攻擊。

任何對紅海及曼德海峽門戶的威脅，都可能讓伊朗封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）所引發的全球能源危機急遽惡化，也凸顯出新一波衝突所帶來的引爆性風險。

隨著荷莫茲海峽已經封閉，青年運動對紅海船隻或港口的任何攻擊，將導致中東兩條主要的石油出口航線同時中斷，進而在能源危機以及伊朗與美國更廣泛的衝突中開闢新戰線。

與青年運動關係密切的消息人士透露，已經在葉門的伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）代表將掌控何時關閉曼德海峽的決定。

區域緊張局勢升溫的另一跡象是，青年運動指控沙烏地阿拉伯13日轟炸青年運動控制的機場後，向沙國發射飛彈，打破沙國與青年運動之間維持了4年的停火協議。

商業風險分析集團維里斯科楓園（VeriskMaplecroft）的中東首席分析師索爾特韋特（TorbjornSoltvedt）表示，青年運動與沙國之間的衝突升級發生在一個糟糕的時機。

他說：「如果戰鬥加劇並波及到紅海出口基礎設施和航運，將威脅到這塊地區石油出口唯一的主要替代航線。」

由於沙國本身已將70%的能源出口轉向紅海港口揚布（Yanbu），那裡的任何直接攻擊對石油市場來說也將是一個大問題。

其中一名消息人士表示，伊朗的神權統治階層正試圖透過提高全球經濟的潛在代價來向美國施壓，以威脅紅海航運和沙國石油經由紅海出口的流量作為籌碼。這名消息人士稱，這完全符合「伊朗的思維模式」。