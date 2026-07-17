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連6晚打擊 美軍完成對伊朗最新一波打擊

中央社／ 華盛頓/杜拜17綜合外電報導

美國軍方表示，在總統川普指示下，完成對伊朗的最新一波打擊，這是美國連續第6晚空襲。伊朗則對中東地區的美國盟友發動新一輪飛彈攻擊，包括在戰爭中扮演關鍵調解角色的卡達。

路透社報導，美軍中央司令部（U.S. CentralCommand）發表聲明表示：「包括戰機、無人機與軍艦在內的美軍部隊發射精準彈藥，擊中數十處伊朗軍事目標，像是沿岸監控與防空據點、軍方後勤基礎設施與海上作戰能力。」

昨天傍晚，美國發射的彈藥擊中荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）上的葛希姆島（Qeshm Island）以及阿巴斯（Bandar Abbas）附近。阿巴斯不僅擁有伊朗最大的港口，也是伊朗海軍與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關鍵設施所在地。

伊朗新聞媒體也報導，美國昨天晚間空襲沿岸城市哈米爾（Bandar Khamir）的3座橋梁與火車站，並對伊朗東南部的伊朗沙赫爾機場（Iranshahr Airport）發動飛彈攻擊。路透社無法立即核實這些報導。

德黑蘭朝鄰國的美軍基地發射飛彈與無人機，包括約旦境內一座最近擴建的空軍基地。伊朗表示，美國15日晚間對伊朗一家兒童癌症醫院發動攻擊時，就是使用這座基地。

美聯社報導，卡達今天兩度警告民眾尋求掩護，因為伊朗飛彈接連朝卡達襲來。隨著防空系統發射攔截飛彈，當地居民聽到頭頂傳來爆炸聲響。卡達內政部表示，掉落的殘骸造成一名兒童受傷。

川普本週再度威脅將打擊伊朗能源目標，同時揚言將在下週鎖定橋梁為攻擊目標。

1949年規範戰時人道行為的日內瓦公約（GenevaConventions），禁止攻擊任何被視為對平民至關重要的地點。川普過去威脅將打擊這類目標後，美國的國際法專家今年稍早表示，這類攻擊可能構成戰爭罪。

川普4月揚言將摧毀伊朗整個文明，此舉引發各界廣泛譴責，隨後才與德黑蘭達成停火協議。

今年2月28日，美國與以色列聯手攻擊伊朗，引發伊朗戰爭，伊朗則以打擊以色列以及波斯灣地區美軍基地所在國家作為回應。

美以對伊朗的空襲，以及以色列在戰爭期間對黎巴嫩的攻擊，已造成數千人死亡、數百萬人流離失所。這場戰爭導致油價飆漲，並引發全球市場震盪。

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