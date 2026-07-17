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美重啟封鎖伊朗港口 登油輪檢查確保無違規行為

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國軍方今天表示，美軍在阿曼灣對一艘油輪進行登船檢查，這是本週稍早恢復封鎖伊朗港口後採取的行動之一，旨在確保船隻遵守美國目前對伊朗實施的海上封鎖。

法新社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）在社群媒體X發文說，美國陸戰隊在阿曼灣（Gulf ofOman）對文瑤號（M/T Wen Yao）進行登船檢查，以「確保全面遵守美國目前實施的海上封鎖」。

美國軍方表示，一架美國軍機昨天對一艘試圖突破伊朗港口海上封鎖的空載油輪開火，並使這艘船失去航行能力。

美軍中央司令部還表示，自本月14日格林威治時間20時（台灣時間15日凌晨4時）恢復對伊朗港口封鎖行動以來，美軍已讓「3艘試圖突破封鎖的商船改道」。

根據美軍中央司令部資料，美軍先前曾於4月13日至6月18日封鎖伊朗港口期間使9艘船失去航行能力，另迫使超過140艘船改道。

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