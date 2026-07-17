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影／美軍空襲第6夜！陸戰隊登油輪檢查 伊朗傳多座橋梁與車站遇襲

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國中央司令部（CENTCOM）16日繼續對伊朗發動新一波打擊，國防部長赫塞斯則在X發布第11陸戰隊遠征隊（MEU）登上阿曼灣油輪查驗的照片。圖／ 截自 X / Pete Hegseth
美國中央司令部（CENTCOM）16日繼續對伊朗發動新一波打擊，國防部長赫塞斯則在X發布第11陸戰隊遠征隊（MEU）登上阿曼灣油輪查驗的照片。圖／ 截自 X / Pete Hegseth

美國中央司令部（CENTCOM）16日宣布，麾下部隊於美東時間下午2時開始對伊朗發動新一波打擊，以進一步削弱伊朗軍事能力，並持續實施海上封鎖。

根據CENTCOM聲明，這是美軍連續第六晚攻擊伊朗。此外，美軍已迫使3艘試圖突破封鎖的商船改變航向，並使1艘不服從指示的商船失去行動能力；陸戰隊第11陸戰遠征支隊則登上阿曼灣的「Wen Yao」號油輪檢查。CENTCOM指出，荷莫茲海峽及周邊水域仍維持自由開放，試圖違反美國「鋼鐵高牆」封鎖的船隻除外。

CNN引述伊朗官方媒體報導，伊朗南部沿海主要港口城市阿巴斯港西部16日晚間傳出3次爆炸聲，目前尚不清楚爆炸來源；伊朗另有多個地區遭爆炸撼動。

根據伊朗方面說法，遇襲目標大多位於南部及沿海地區，包括格什姆島、哈米爾港、布什爾、阿瓦士、伊朗沙赫爾與哈米迪耶縣。其中，位於伊朗最東南部、與巴基斯坦接壤的錫斯坦－俾路支斯坦省首府伊朗沙赫爾，機場附近傳出3次強烈爆炸聲，當地報導顯示機場遭猛烈攻擊。

此外，哈米爾縣連接阿巴斯港與伊朗人口第5大城市設拉子的兩座橋梁遇襲，分別是格里韋橋和卡胡雷斯坦橋。半島電視台則引述伊朗學生通訊社（ISNA）指出，阿巴斯港一座鐵路樞紐車站遭美軍攻擊，造成2人受傷，但未對基礎設施造成重大損害。

伊朗外交部發布聲明，指控美國犯下「多起戰爭罪，尤其是攻擊民用設施和基礎設施」，公然違反《聯合國憲章》和國際法基本規則；同時為伊朗攻擊波斯灣鄰近阿拉伯國家的行動辯護，稱這些攻擊屬於「防禦性質」，並且「符合國際法及《聯合國憲章》第51條所保障，伊朗固有且合法的自衛權」。

美國中央司令部（CENTCOM）16日繼續對伊朗發動新一波打擊，國防部長赫塞斯則在X發布第11陸戰隊遠征隊（MEU）登上阿曼灣油輪查驗的照片。圖／ 截自 X / Pete Hegseth
美國中央司令部（CENTCOM）16日繼續對伊朗發動新一波打擊，國防部長赫塞斯則在X發布第11陸戰隊遠征隊（MEU）登上阿曼灣油輪查驗的照片。圖／ 截自 X / Pete Hegseth

伊朗 陸戰隊 美軍 美國

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