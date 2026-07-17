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美軍重啟對伊海上封鎖 一艘闖關商船遭癱瘓

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
7月16日阿曼穆桑達姆半島近海的荷莫茲海峽。路透
7月16日阿曼穆桑達姆半島近海的荷莫茲海峽。路透

美軍日前重啟對伊朗在荷莫茲海峽上的海上封鎖，美國中央司令部（CENTCOM）16日指出，美軍已經重新導引3艘企圖突破海上封鎖的商船，甚至還癱瘓一艘不願意服從指令的商船。

美軍於美東時間14日下午4時重啟對伊朗在荷莫茲海峽的海上封鎖，禁止任何船隻進出伊朗港口和沿岸地區；中央司令部14日指出，美軍現行有逾20艘海軍戰艦，以及數百架軍機在中東地區執行任務。

中央司令部16日做出統計，指美軍重啟海上封鎖至今，已重新導引3艘試圖闖關的商船，另有一艘不願服從指令的商船遭到美軍癱瘓；美軍也登上一艘商船，確保他們完全遵守美方的海上封鎖。

此外，中央司令部也指出，美軍於美東時間16日下午2時對伊朗展開新一輪攻擊，也是連續第6次夜襲來打擊伊朗的軍事能力。

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