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伊朗媒體：美軍襲機場、橋樑及火車站 造成人員死亡

中央社／ 德黑蘭17日綜合外電報導

伊朗國營媒體今天表示，美國於夜間發動致命空襲，擊中一座機場、港口城市阿巴斯（Bandar Abbas）一處火車站，以及伊朗南部靠近荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的兩座橋樑。

國營的伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）在通訊軟體Telegram上表示：「機場周邊聽到3次爆炸聲，至少一枚美國敵軍的拋射物擊中（東南部的）伊朗沙赫爾（Iranshahr）機場。」

梅爾通訊社（Mehr）則於Telegram表示：「幾分鐘前，美國敵人鎖定攻擊阿巴斯鐵路交匯站。根據消息，有兩名伊朗人在這起攻擊中受傷。」

一份官方報告則提到霍爾木茲甘省（HormozganProvince）兩座橋樑遭到空襲，根據官方伊朗通訊社（IRNA），這起事件造成2人死亡、4人受傷。

伊朗 荷莫茲海峽 Telegram 美國

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