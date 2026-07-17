伊朗媒體：美軍襲機場、橋樑及火車站 造成人員死亡

美國總統川普十五日在自創社媒真實社群發文表示，伊朗已允許一名美國公民離境，他感謝德黑蘭展現善意。此人的律師同日公布她的身分：非營利機構「梅爾兒童基金會」負責人卡拉里。該機構藉由私人捐款幫助赤貧的伊朗兒童。

2026-07-17 00:00