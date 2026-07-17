聽新聞
0:00 / 0:00
伊朗媒體：美軍襲機場、橋樑及火車站 造成人員死亡
伊朗國營媒體今天表示，美國於夜間發動致命空襲，擊中一座機場、港口城市阿巴斯（Bandar Abbas）一處火車站，以及伊朗南部靠近荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的兩座橋樑。
國營的伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）在通訊軟體Telegram上表示：「機場周邊聽到3次爆炸聲，至少一枚美國敵軍的拋射物擊中（東南部的）伊朗沙赫爾（Iranshahr）機場。」
梅爾通訊社（Mehr）則於Telegram表示：「幾分鐘前，美國敵人鎖定攻擊阿巴斯鐵路交匯站。根據消息，有兩名伊朗人在這起攻擊中受傷。」
一份官方報告則提到霍爾木茲甘省（HormozganProvince）兩座橋樑遭到空襲，根據官方伊朗通訊社（IRNA），這起事件造成2人死亡、4人受傷。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。