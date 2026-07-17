美軍連6晚打擊伊朗 川普稱美公民獲釋遭反駁

伊朗與美國今天加強攻擊彼此，升高已持續一週的衝突，上月達成的停火協議幾乎瓦解。同時伊朗也反駁美國總統川普（Donald Trump）聲稱伊朗釋放一名美國公民的說法。

路透社報導，美國昨天在單日發動兩波大規模空襲，是美伊上月簽署停火諒解備忘錄（MOU）以來首見，空襲目標多靠近伊朗南部海岸。

今天美國繼續開火。美軍中央司令部（U.S. CentralCommand）發聲明指出，美軍於美東時間下午2時（格林威治時間18時），亦即德黑蘭時間晚間9時30分，「連續第6晚對伊朗發起新一波打擊，進一步削弱伊朗的軍事能力」。

伊朗則以飛彈及無人機反擊，目標鎖定鄰近國家的美國軍事基地，包括一處位於約旦、近期擴建的空軍基地。

在伊朗重新封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）後，華府本週恢復封鎖伊朗港口。

美軍宣布以地獄火飛彈（Hellfire）轟炸伊朗哈格島（Kharg Island）附近一艘油輪，飛彈擊中該船煙囪。

葛希姆島（Qeshm Island）與阿巴斯（BandarAbbas）附近地區今晚也被美方的拋射物擊中。阿巴斯為伊朗最大港口，也是重要的海軍和革命衛隊（Revolutionary Guards）設施所在地，兩地皆位於荷莫茲海峽沿岸。

另據半官方的梅爾通訊社（Mehr）報導，當地時間晚間9時35分，阿巴斯有多處遭拋射物擊中。報導並稱這是「美國敵人」的攻擊。

伊朗已暗示可能敦促盟友─葉門叛軍「青年運動」（Houthi）關閉紅海（Red Sea）的門戶曼德海峽（Bab al-Mandeb）。消息人士告訴路透社，伊朗已經通知青年運動，若華府執行攻擊伊朗基礎設施的威脅，就關閉曼德海峽這條重要水道。

儘管衝突升溫，川普昨天仍稱樂見一名被伊朗關押的美國公民獲釋，還說這是伊朗方面釋出的善意。一名人權律師表示，獲釋者名叫卡拉里（DenaKarari）。

然而，伊朗司法部門今天透過國營媒體駁斥川普的說法，表示沒有美國囚犯從伊朗監獄獲釋或進行換囚。