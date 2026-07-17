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美軍連日攻擊伊朗 白宮：伊朗續和美對話盼達成協議

中央社／ 華盛頓16日專電

美國總統川普近日下令恢復空襲伊朗並重啟對伊朗港口海上封鎖。白宮發言人今天表示，過去幾天的打擊行動主要因為伊朗違反雙方先前達成的備忘錄；伊朗仍持續和美國進行對話並表達希望達成協議的意願，因為他們正遭受美軍「毀滅性」打擊。

伊朗戰事如今已邁入第5個月，美、伊先前達成旨在結束中東戰爭、並為和平協議鋪路的諒解備忘錄破裂後，衝突持續延燒。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天在白宮記者會上表示，過去幾天美軍發起這些打擊行動，是因為伊朗違反了美伊雙方先前達成的諒解備忘錄，在備忘錄中，伊朗承諾不會向通過荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的商船開火。

這是李威特產後近期重返工作崗位後，首次回到白宮新聞簡報室舉行記者會。她在記者會上強調，川普不會坐視「恐怖主義行為」在荷莫茲海峽內發生，而不讓伊朗付出代價。

李威特表示，當伊朗違背對美國所作出的承諾時，川普將追究其責任，但同時，川普也始終對外交談判持開放態度。

她還說，伊朗仍持續與美國進行對話，並表達希望達成協議的意願，因為他們正承受美軍帶來的「毀滅性打擊」。

李威特指出，川普日前也下令對只限於出入伊朗港口的船隻實施海上封鎖。目前有超過1萬名美軍人員，協同2艘航空母艦、逾20艘軍艦及數十架軍機，正在執行這項封鎖任務。

荷莫茲海峽為全球重要航道，在戰爭爆發前，約承載全球1/5的石油及天然氣運輸。

外電報導，儘管川普堅稱荷莫茲海峽仍然開放，但多名消息人士指出，伊朗持續攻擊來往船隻引發安全疑慮，航商正避免使用美軍提供的護航路線，海峽通行意願降低。

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