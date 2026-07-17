伊朗釋放美籍女子 川普感謝善意

美國總統川普十五日在自創社媒真實社群發文表示，伊朗已允許一名美國公民離境，他感謝德黑蘭展現善意。此人的律師同日公布她的身分：非營利機構「梅爾兒童基金會」負責人卡拉里。該機構藉由私人捐款幫助赤貧的伊朗兒童。

川普在上述發文寫道，「伊朗已允許一名美國公民離境。她前年十二月、也就是『瞌睡喬』（前總統）拜登任內遭不當拘留，現已安全離開伊朗，身體狀況良好。美國非常感謝伊朗釋出的善意！」

川普既沒公布這名女子的身分，也沒多做詳述。人權律師甘瑟隨後在社媒Ｘ發文，證實此人是卡拉里。甘瑟說，卡拉里自前年十二月以來，因「莫須有」罪名受困伊朗，如今重獲自由，目前平安無事，正在返美途中，並向川普致謝。

紐約時報記者法西希也在Ｘ寫道，卡拉里擁有美伊雙重國籍，自前年十二月以來就受困伊朗，並面臨間諜罪和通敵指控。法西希引述甘瑟的說法表示，卡拉里前往伊朗西南部的第五大城設拉子探望家人後，就被禁止離開伊朗，期間雖被伊朗的情報安全部訊問數十次，但未被正式拘留，她身心仍承受極大折磨。

川普政府五月宣布一名在伊朗服刑十年、擁有美國永久居留權的伊朗公民獲釋。伊朗被控扣留好幾名西方國家的公民，並將這些人當作與他（她）們國籍國談判的籌碼。