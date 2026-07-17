聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗釋放美籍女子 川普感謝善意

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

美國總統川普十五日在自創社媒真實社群發文表示，伊朗已允許一名美國公民離境，他感謝德黑蘭展現善意。此人的律師同日公布她的身分：非營利機構「梅爾兒童基金會」負責人卡拉里。該機構藉由私人捐款幫助赤貧的伊朗兒童。

川普在上述發文寫道，「伊朗已允許一名美國公民離境。她前年十二月、也就是『瞌睡喬』（前總統）拜登任內遭不當拘留，現已安全離開伊朗，身體狀況良好。美國非常感謝伊朗釋出的善意！」

川普既沒公布這名女子的身分，也沒多做詳述。人權律師甘瑟隨後在社媒Ｘ發文，證實此人是卡拉里。甘瑟說，卡拉里自前年十二月以來，因「莫須有」罪名受困伊朗，如今重獲自由，目前平安無事，正在返美途中，並向川普致謝。

紐約時報記者法西希也在Ｘ寫道，卡拉里擁有美伊雙重國籍，自前年十二月以來就受困伊朗，並面臨間諜罪和通敵指控。法西希引述甘瑟的說法表示，卡拉里前往伊朗西南部的第五大城設拉子探望家人後，就被禁止離開伊朗，期間雖被伊朗的情報安全部訊問數十次，但未被正式拘留，她身心仍承受極大折磨。

川普政府五月宣布一名在伊朗服刑十年、擁有美國永久居留權的伊朗公民獲釋。伊朗被控扣留好幾名西方國家的公民，並將這些人當作與他（她）們國籍國談判的籌碼。

伊朗 美國

延伸閱讀

美伊連日交火突現善意！遭伊朗拘留美國女子獲釋 川普發文致謝

伊朗控川普親信靠美伊談判操縱市場、要求分紅45億美元 白宮怒斥造謠

美軍再度空襲伊朗 川普稱荷莫茲海峽對所有船隻開放「伊朗除外」

有望議和？川普稱伊朗想談 卡利巴夫聲明暗示談判大門未關

相關新聞

伊朗釋放美籍女子 川普感謝善意

美國總統川普十五日在自創社媒真實社群發文表示，伊朗已允許一名美國公民離境，他感謝德黑蘭展現善意。此人的律師同日公布她的身分：非營利機構「梅爾兒童基金會」負責人卡拉里。該機構藉由私人捐款幫助赤貧的伊朗兒童。

伊國會議長暗示「談判大門沒關」

美國總統川普十五日聲稱，伊朗希望會面和達成協議。紐約時報同日報導說，兼任伊朗首席談判代表的國會議長卡利巴夫，似乎在某種程度上釋出善意，他暗示並未關閉與美國談判的大門。

以戰逼談 川普擬升級戰事 奪伊哈格島

華爾街日報十五日引述美國官員報導，總統川普在連日聽取高階幕僚簡報後，正傾向擴大美國在伊朗的軍事行動，可能選項包括加大空襲力道、派地面部隊奪取荷莫茲海峽（下稱海峽）附近的伊朗島嶼，和轟炸可能用於伊朗祕密核計畫的鎬山隧道設施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。