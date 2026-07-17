伊國會議長暗示「談判大門沒關」

美國總統川普十五日聲稱，伊朗希望會面和達成協議。紐約時報同日報導說，兼任伊朗首席談判代表的國會議長卡利巴夫，似乎在某種程度上釋出善意，他暗示並未關閉與美國談判的大門。

川普十五日在美國賓州接受福斯財經新聞網訪問時指稱，「我正要來這的時候，我們接到一通電話，（伊朗）他們想要會面」。

川普還指稱，「他們總是想要會面；他們雖然是群卑劣的人，但他們想達成協議」。

卡利巴夫十五日在伊朗官媒梅爾通訊社聲明，伊朗正和美國進行一場攸關生死存亡的鬥爭，且伊朗國安繫於（戰後）保有對荷莫茲海峽（下稱海峽）的既有安排，而海峽是伊朗國安的支柱。

但卡利巴夫強調，「我們從未歡迎戰爭，未來也不會（這樣），但我們必須隨時做好與美國作戰的準備，也必須運用外交及談判工具，實現且鞏固國家利益」。

沙烏地阿拉伯官媒「阿拉伯衛星電視台」報導，卡利巴夫宣稱，若伊朗無法從代表伊美初步和平協議的十四點諒解備忘錄（ＭＯＵ）獲益，那就沒理由再遵守該ＭＯＵ；談判並不等於妥協，談判與戰爭都是抵抗及維護國家利益的戰略，將兩者分開、擇一視為唯一解方就犯下戰略錯誤。

分析家認為，卡利巴夫上述聲明同時訴求兩類對象：擔憂這場戰爭失控且衝擊全球經濟的外國領袖；對德黑蘭應重新和華府談判或重返全面戰爭感到意見分歧的伊朗人民。

過去幾周，上述分歧及伊朗內部的激烈鬥爭一直籠罩伊朗政壇。在卡利巴夫發表上述聲明前不久，伊朗外交部發言人才聲稱，伊朗無意重返談判。卡利巴夫也坦言，自己因擔任首席談判代表而淪為伊朗強硬派抨擊的對象。

政治風險顧問公司歐亞集團專家布魯說，卡利巴夫這次聲明發出的訊息有兩大重點：強調維持伊朗對海峽控制權主張的重要性，必要時不惜動用武力；他正試圖將戰場和談判桌結合，他一方面支持繼續抗美，另一方面主張要想解決衝突且取得長久成果，仍需透過對話，也就是保留伊美談判的空間。