以戰逼談 川普擬升級戰事 奪伊哈格島

華爾街日報十五日引述美國官員報導，總統川普在連日聽取高階幕僚簡報後，正傾向擴大美國在伊朗的軍事行動，可能選項包括加大空襲力道、派地面部隊奪取荷莫茲海峽（下稱海峽）附近的伊朗島嶼，和轟炸可能用於伊朗祕密核計畫的鎬山隧道設施。

負責中東戰事的美國中央司令部十五日凌晨宣布，已結束對伊朗的最新一波空襲。伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）發言人十六日聲明，目前對美國的軍事行動，集中在摧毀區域內的美國進攻性基礎設施；包含科威特、巴林和約旦境內均傳出被伊朗空襲。

川普十四日晚間主持戰情室會議，討論動用美軍奪取伊朗哈格島及海峽沿岸的伊朗其他領土，與轟炸鎬山一處隧道設施的可能性。擴大空襲伊朗境內更多目標，包括能源設施，也仍是可能選項。

鎬山位於伊朗中部的伊斯法罕省納坦茲附近，是一處深埋地下的核設施，外界視為與伊朗核計畫有關，也是伊朗最堅固的地下核設施之一，包含以色列及美國去年大規模空襲伊朗，鎬山至今沒被鎖定。

上述官員說，這是川普近來和多位美國高官一連串正式及非正式談話之一，包括美國副總統范斯、國防部長赫塞斯、國務卿魯比歐及參謀首長聯席會議主席凱恩。

川普尚未就下一步做出最終決定，他也在私下及公開場合強調，希望透過外交方式解決。然而，鑒於美伊六月才終於達成代表初步和平協議的十四點諒解備忘錄（ＭＯＵ），但伊朗仍未屈服他所提的交出核原料庫存要求。當前的外交僵局，促使他要求幕僚提出新的升級方案，可能迫使伊朗投降或至少使伊朗承諾停止攻擊海峽上的商船。

不過，上述官員指出，儘管川普正傾向擴大軍事行動，但仍可能改變主意，且公開討論上述選項也可能意在施壓伊朗，迫使其重返談判桌。有美國官員表明，川普不願美國投入地面部隊，至今多次收回自己對伊朗喊出的最強硬威脅，包含奪取哈格島及鎖定攻擊伊朗的石油產業。

一旦川普批准上述升級軍事行動的作戰計畫，將使這場二月底開戰的戰爭進入最危險階段，令美國進一步捲入愈演愈烈的中東衝突，不僅恐推高油價，他所屬的共和黨，對十一月美國期中選舉的布局也將更為複雜。

范斯十五日就在接受播客節目專訪時說，「你可以轟炸（伊朗）他們，也可以摧毀他們的雷達、他們的一些無人機與飛彈，朝海峽上的船開火真的太簡單了，但你必須真的願意對話，並且設法解決相關問題」。他還說，「老實說，我對美國人和其他一些國家的人非常失望，這些人總是講，你不能與伊朗人談判」。