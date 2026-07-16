荷莫茲海峽風險增…印度當局勒令船東停派水手 已有2人喪命

鑒於中東地區戰火再起，印度當局已勒令船東、船舶管理公司與人力招募業者，不得派遣該國海員登上航經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻。

路透社報導，根據政府官方數據，印度是全球第3大海員供應國，有超過30萬名水手服務於世界各地的航運船隊。

印度航運當局昨天深夜發布命令指出：「在另行通知前，不得派遣印度海員登上航程涉及通過荷莫茲海峽的船隻。」

隨著中東局勢升溫，過去3天已經有2位印度海員在該地區的船隻遇襲事件中喪生。

印度航運當局提到，近期發生數起船隻遇襲事件，大幅提升在衝突地區作業的海員和商船所面臨風險，有必要採取更嚴格預防措施。