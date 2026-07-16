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伊朗揚言攻擊中東基礎設施 以色列矢言維持在黎巴嫩駐軍

中央社／ 德黑蘭/耶路撒冷16日綜合外電報導
以色列決心維持其在黎巴嫩、敘利亞及加薩走廊（Gaza Strip）內所劃出「維安區」（security zone）的駐軍。 美聯社
以色列決心維持其在黎巴嫩、敘利亞及加薩走廊（Gaza Strip）內所劃出「維安區」（security zone）的駐軍。 美聯社

伊朗今天警告，若其基礎設施遭到美國攻擊，他們將攻擊中東地區其他國家的基礎設施作為報復。以色列則告訴美方，他們決心維持在黎巴嫩、敘利亞等地的駐軍。

法新社報導，近日中東戰事再起，美軍對伊朗展開一波波空襲，德黑蘭則恢復對荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的封鎖，雙方緊張情勢急遽升溫。

伊朗軍事總部發言人今天表示，若美國將其威脅攻擊伊朗基礎設施的言論付諸行動，中東地區內「所有基礎設施」都將遭到伊軍「鋼鐵般打擊」摧毀。

另一方面，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今天凌晨與美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）通話時表示，以色列決心維持其在黎巴嫩、敘利亞及加薩走廊（Gaza Strip）內所劃出「維安區」（security zone）的駐軍。

根據卡茲辦公室發布的聲明，卡茲在通話中強調，這麼做是為了保護以色列國界及邊境地區居民「免於（伊斯蘭）聖戰主義者的威脅」。

以色列 伊朗 黎巴嫩 美國

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