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美伊持續交火！美恢復海上封鎖伊朗港口 荷莫茲海峽通行船隻減少
美伊兩國近日持續在波斯灣地區交火，航運數據顯示，美國對伊朗港口恢復海上封鎖後首日，通過荷莫茲海峽的船隻數量明顯減少。
路透社報導，根據數據分析公司Kpler統計，昨天僅7艘船通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），少於前一天的13艘，其中多數沿靠近伊朗側的航道航行。
自伊朗本月11日深夜宣布關閉荷莫茲海峽以來，美伊戰事升溫，軍事行動持續阻礙船舶通行。該海峽在戰爭爆發前，約承載全球1/5的石油及天然氣運輸。
數據顯示，昨天有4艘空船駛入波斯灣，其中包括3艘小型油輪與1艘穀物乾散貨船；同日離開荷莫茲海峽的3艘船則分別運載液化石油氣、煤炭和燃料油。
Kpler數據指出，本月14日有一艘運載100萬桶沙烏地阿拉伯原油的蘇伊士極限型（Suezmax）油輪，在關閉船舶應答器的情況下駛離荷莫茲海峽。
昨天並無超大型原油輪（VLCC）或液化天然氣運輸船通過荷莫茲海峽。
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