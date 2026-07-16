航商拒絕美軍護航路線 荷莫茲海峽通行意願降低

儘管美國總統川普堅稱荷莫茲海峽仍然開放，但多名消息人士指出，伊朗持續攻擊來往船隻引發安全疑慮，航商正避免使用美軍提供的護航路線，海峽通行意願降低。

路透社報導，數十年來，船隻進出波斯灣一直沿著荷莫茲海峽（Hormuz Strait）中央的安全航道，此航道係聯合國海事機構1968年依「分道通航制」（Traffic Separation Scheme）所設。

不過伊朗自戰爭爆發以來即在此區域布雷，迫使船隻改採靠近伊朗或阿曼海岸的臨時替代航線。

然而一連串船隻遇襲事件後，航運業者評估荷莫茲海峽於阿曼一側的航線，危險性正持續升高。伊朗革命衛隊昨天已宣稱攻擊2艘阿拉伯聯合大公國的超級油輪。

根據聯合國海事機構數據分析，自7月7日以來，已有約5艘船隻在納入美軍護航機制的阿曼海域遭到攻擊，包括3艘原油超級油輪、1艘液化天然氣運輸船，以及1艘貨櫃輪。

航運業消息人士表示：「美國似乎完全無法掌控局勢。」「出於船員安全考量以及日益惡化的情勢，公司已決定不再通過荷莫茲海峽。

風險情報公司「維里斯科楓園」（VeriskMaplecroft）首席中東分析師索爾維特（TorbjornSolvedt）表示：伊朗持續有能力鎖定經阿曼航線行駛的船隻，意味著川普政府提出、旨在維持船隻通行的解決方案未見有效。」

白宮發言人韋爾斯（Olivia Wales）表示，儘管近來商船遭受攻擊，荷莫茲海峽依然保持開放，石油運輸也持續進行。「伊朗攻擊和平商船、鎖定並殺害無辜平民，此舉係國際恐怖主義行徑，美國將強力回應。」

美國國防部官員表示，過去7天內，有逾100艘船隻直接與美軍協調後通過海峽，另有逾300艘船隻通過這片區域，證明美方主導的行動正發揮效果，儘管通行量仍低於戰前水準。

川普昨天在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文表示，荷莫茲海峽「對除伊朗以外的所有船隻開放」；美國並於昨天重啟對與伊朗有關的船運封鎖。