快訊

賦稅署長宋秀玲提前退休 新去處曝光了

一圖看懂青安3.0 婚育家庭最高可貸1500萬、利息補貼「3+3」

愛之味也中鏢！2款產品使用問題沙拉油 公布效期、開放退貨退款

聽新聞
0:00 / 0:00

有望議和？川普稱伊朗想談 卡利巴夫聲明暗示談判大門未關

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張取自伊朗革命衛隊「Sepah News」網站14日發布影片的截圖顯示，一架無人機從未公開地點升空，據稱飛往巴林與科威特境內美方目標。法新社
這張取自伊朗革命衛隊「Sepah News」網站14日發布影片的截圖顯示，一架無人機從未公開地點升空，據稱飛往巴林與科威特境內美方目標。法新社

美國總統川普15日表示，伊朗希望會面並達成協議。伊朗國會議長卡利巴夫則透過聲明維持備戰姿態，但未完全排除外交談判。紐約時報報導，卡利巴夫似乎某種程度上釋出善意，暗示與美談判大門未關閉。

CNBC報導，川普在賓州參加國防與創新圓桌活動前接受福斯財經網訪問。他表示：「我正要來這裡時，我們接到一通電話，他們想要會面。」

川普談及伊朗時說：「他們總是想要會面。」他並重申過去數月來的主張，堅稱伊朗的軍事能力已大致耗盡。川普說：「他們是群惡劣的人，但他們想達成協議。」

伊朗國會議長卡利巴夫15日在伊朗國營媒體刊出的聲明表示，伊朗正與美國進行一場事關生死存亡的戰爭，強調伊朗國家安全在於「維持伊朗對荷姆茲海峽的安排」。但他也表示，仍對外交抱持開放態度。他指出：「我們從未歡迎戰爭，未來也不會，但我們必須隨時做好戰鬥準備，也必須運用外交與談判工具，實現並鞏固國家利益。」

根據阿拉伯衛星電視台轉述，卡利巴夫表示，如果伊朗無法從「初步和平協議」獲益，就沒有理由繼續遵守。他指出，現階段談判並不等於妥協，談判與戰爭都是抵抗及維護國家利益的策略，將兩者分開，並擇一視為唯一解方，是戰略錯誤。

紐時報導，卡利巴夫似乎某種程度上遞出橄欖枝。分析人士表示，他的聲明同時針對兩類對象：一是擔心戰爭失控及衝擊全球經濟的外國領袖；二是伊朗國內民眾，他們對德黑蘭應重新與華府談判，或重返全面戰爭，意見分歧。

數周來，這些分歧及伊朗保守派之間的激烈內鬥，一直籠罩伊朗政壇。就在卡利巴夫發表聲明前不久，伊朗外交部發言人才表示，伊朗無意重返談判。卡利巴夫承認，自己因先前負責談判而成為強硬派抨擊的對象。

地緣政治風險顧問公司歐亞集團伊朗問題資深分析師布魯（Gregory Brew）說：「卡利巴夫的訊息有兩個重點：一是強調維持伊朗對海峽控制權主張的重要性，必要時不惜動用武力；二是保留談判空間。卡利巴夫正試圖把戰場與談判桌結合起來，一方面支持繼續抵抗美國，另一方面主張，要解決衝突並取得長久成果，仍需要對話。」

伊朗 川普 美國

延伸閱讀

伊朗「不肯親吻戒指」！川普對伊朗開戰20周陷泥沼 軍事外交雙迷航

推動立法管理荷莫茲海峽 伊朗國會提出法案

又封荷莫茲 川普喊收保護費 不排除打擊伊朗核設施

川普欲炸伊朗鎬山核設施 專家：美最強炸彈難穿透

相關新聞

有望議和？川普稱伊朗想談 卡利巴夫聲明暗示談判大門未關

美國總統川普15日表示，伊朗希望會面並達成協議。伊朗國會議長卡利巴夫則透過聲明維持備戰姿態，但未完全排除外交談判。紐約時報報導，卡利巴夫似乎某種程度上釋出善意，暗示與美談判大門未關閉。

伊朗控川普親信靠美伊談判操縱市場、要求分紅45億美元 白宮怒斥造謠

獨立調查新聞網站「Drop Site」16日報導，一名伊朗資深官員透露，美國與伊朗6月底在瑞士琉森湖舉行會談期間，伊朗談判代表透過中間人私下警告美國副總統范斯，指控總統川普的特使威科夫和女婿庫許納利用談判內幕牟利，若兩人繼續參與，將降低「初步和平協議」轉化為持久協議的可能性。

影／荷莫茲連5天激戰！美軍兩波空襲伊朗 「地獄火」轟癱油輪

美國與伊朗連續第五天圍繞荷莫茲海峽交戰，伊朗南部15日晚間傳出爆炸聲。美國中央司令部（CENTCOM）表示，美軍當天對伊朗發動兩輪打擊，並癱瘓一艘企圖突破海上封鎖的空載油輪。

美伊連日交火突現善意！遭伊朗拘留美國女子獲釋 川普發文致謝

美國總統川普15日在真實社群發文表示，伊朗已允許一名美國公民離境，並感謝德黑蘭展現善意。這名女子的律師隨後公布她的身分。

不排除出兵！川普考慮升級對伊朗戰事：奪島、炸鎬山、擴大空襲

華爾街日報15日報導，美方官員表示，美國總統川普連日聽取高階幕僚簡報後，傾向擴大美軍在伊朗的軍事行動，選項包括加強空襲、派遣地面部隊奪取荷莫茲海峽附近的伊朗島嶼，以及轟炸一處可能用於祕密核子活動的防護嚴密設施。

油市憂「無彈可用」！戰略儲油快見底 荷莫茲若再封恐難救場

英國金融時報報導，荷莫茲海峽緊張局勢再度升溫，恐將引發新一輪原油供應危機。不同於美伊戰事初期，各國還能靠戰略儲油與商業庫存救場，如今這些備用庫存已快要耗光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。