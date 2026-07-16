有望議和？川普稱伊朗想談 卡利巴夫聲明暗示談判大門未關

美國總統川普15日表示，伊朗希望會面並達成協議。伊朗國會議長卡利巴夫則透過聲明維持備戰姿態，但未完全排除外交談判。紐約時報報導，卡利巴夫似乎某種程度上釋出善意，暗示與美談判大門未關閉。

CNBC報導，川普在賓州參加國防與創新圓桌活動前接受福斯財經網訪問。他表示：「我正要來這裡時，我們接到一通電話，他們想要會面。」

川普談及伊朗時說：「他們總是想要會面。」他並重申過去數月來的主張，堅稱伊朗的軍事能力已大致耗盡。川普說：「他們是群惡劣的人，但他們想達成協議。」

伊朗國會議長卡利巴夫15日在伊朗國營媒體刊出的聲明表示，伊朗正與美國進行一場事關生死存亡的戰爭，強調伊朗國家安全在於「維持伊朗對荷姆茲海峽的安排」。但他也表示，仍對外交抱持開放態度。他指出：「我們從未歡迎戰爭，未來也不會，但我們必須隨時做好戰鬥準備，也必須運用外交與談判工具，實現並鞏固國家利益。」

根據阿拉伯衛星電視台轉述，卡利巴夫表示，如果伊朗無法從「初步和平協議」獲益，就沒有理由繼續遵守。他指出，現階段談判並不等於妥協，談判與戰爭都是抵抗及維護國家利益的策略，將兩者分開，並擇一視為唯一解方，是戰略錯誤。

紐時報導，卡利巴夫似乎某種程度上遞出橄欖枝。分析人士表示，他的聲明同時針對兩類對象：一是擔心戰爭失控及衝擊全球經濟的外國領袖；二是伊朗國內民眾，他們對德黑蘭應重新與華府談判，或重返全面戰爭，意見分歧。

數周來，這些分歧及伊朗保守派之間的激烈內鬥，一直籠罩伊朗政壇。就在卡利巴夫發表聲明前不久，伊朗外交部發言人才表示，伊朗無意重返談判。卡利巴夫承認，自己因先前負責談判而成為強硬派抨擊的對象。

地緣政治風險顧問公司歐亞集團伊朗問題資深分析師布魯（Gregory Brew）說：「卡利巴夫的訊息有兩個重點：一是強調維持伊朗對海峽控制權主張的重要性，必要時不惜動用武力；二是保留談判空間。卡利巴夫正試圖把戰場與談判桌結合起來，一方面支持繼續抵抗美國，另一方面主張，要解決衝突並取得長久成果，仍需要對話。」