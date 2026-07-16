美軍近日首度空襲伊朗北部 德黑蘭周邊傳爆炸

美國軍方今天凌晨表示，已結束最新一波針對伊朗的空襲，而這幾天的攻擊也首度震撼伊朗北部部分地區。

美聯社報導，伊朗國營媒體報導，在最近爭奪荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）控制權的攻擊中，伊朗首都德黑蘭周邊首次傳出爆炸聲。荷莫茲海峽是波斯灣狹窄出口，和平時期全球約1/5的石油與天然氣由此通過。

報導也指出，美國攻擊鎖定包括伊朗瑟姆南省（Semnan），該省是彈道飛彈生產基地以及太空計畫所在地。目前尚無這些攻擊造成傷亡或損害的消息。

伊朗通訊社（IRNA）與梅爾通訊社（Mehr）也報導，西部羅瑞斯坦省（Lorestan ）部分地區及北部瑟姆南省均傳出了爆炸聲。

在美國重新對伊朗實施海上封鎖，並加大空襲力道，以報復德黑蘭攻擊試圖通過荷姆茲海峽的船隻後，伊朗也對巴林和科威特發動攻擊。

伊朗官員表示，美軍空襲擊中伊朗一處軍營，造成至少7名士兵死亡，並在全國各地造成數百人受傷。

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）報導，在美國對伊朗發動新一輪打擊後，伊朗以無人機攻擊約旦境內的美軍設施。

IRIB報導：「伊朗伊斯蘭共和國軍隊宣布…為回應敵方的侵略行為，已使用自殺式（神風）無人機，鎖定美軍在約旦的通訊系統與燃料儲存設施。」