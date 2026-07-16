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美襲伊朗飛彈基地 伊朗稱與美陷入生死存亡之戰

中央社／ 開羅／杜拜15日綜合外電報導

中東局勢今天仍無降溫跡象。美國伊朗港口重新祭出海上封鎖措施後，空襲伊朗沿海防禦設施及飛彈基地；伊朗則揚言進一步中斷區域能源出口，並宣稱正與美國陷入「生死存亡之戰」。

路透社報導，美伊之間原本就不牢靠的停火瓦解後，短短幾天中東局勢就升級，讓各界憂心恐將再度全面開戰，儘管多數分析師認為全面戰爭的可能性仍不高。

自伊朗11日深夜宣布關閉荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）後，雙方敵對行動持續升高。

美軍中央司令部（CENTCOM）今天表示，美軍於美東時間上午6時開始空襲伊朗大通布島（GreaterTunb Island）上的沿海防禦系統與巡弋飛彈儲存及發射設施，約90分鐘後結束第一波攻擊。

9小時後，中央司令部通報發動第2波打擊。

3位美國官員告訴路透社，美軍這波空襲不僅意在打通荷莫茲海峽，也是希望在發動更複雜的軍事行動前，先一步摧毀伊朗的軍事能力。

此外，美軍也表示，一艘無載貨的油輪無視多次警告，試圖駛向伊朗哈格島（Kharg Island），美軍隨即朝該船的煙囪發射「地獄火」（Hellfire）飛彈，致其失去動力。美軍指出，自14日重新對伊朗實施海上封鎖以來，美軍已攔阻兩艘船隻，並使另一艘癱瘓。

美軍發動最近一輪空襲後，伊朗梅爾通訊社（Mehr）報導，波灣北端內陸的阿瓦茲（Ahvaz）周邊4處地點遭攻擊，荷莫茲海峽主要港口城市阿巴斯（Bandar Abbas）也成為空襲目標，兩地均無人員傷亡。

不過，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）報導，美軍空襲行動擊中阿瓦茲一家附設小兒癌症中心的醫院附近，迫使院方緊急進行疏散，許多家屬已撤至院外的周邊街道照顧孩童。

伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad BaqerQalibaf）發表聲明指出，伊朗的安全取決於維持伊朗在荷莫茲海峽的主導地位，並稱「我們正與美國陷入…生死存亡之戰」。

另一方面，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天則稱打擊了巴林、科威特與約旦境內的美軍目標。

法新社報導，科威特表示，他們正在攔截伊朗發動的敵對無人機攻擊。軍方在社群平台X發布聲明指出，部隊正在「應對伊朗惡意侵略下的敵對無人機攻擊」。

鄰國巴林境內則是響起空襲警報，內政部呼籲公民與居民「保持冷靜，並前往最近的安全場所」。

伊朗 中東 空襲 美國

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