影／荷莫茲連5天激戰！美軍兩波空襲伊朗 「地獄火」轟癱油輪

美國與伊朗連續第五天圍繞荷莫茲海峽交戰，伊朗南部15日晚間傳出爆炸聲。美國中央司令部（CENTCOM）表示，美軍當天對伊朗發動兩輪打擊，並癱瘓一艘企圖突破海上封鎖的空載油輪。

CENTCOM表示，美軍依照美國總統川普指示追究伊朗責任，麾下部隊於美東時間15日上午7時30分完成第一輪打擊，下午3時展開第二波攻擊，鎖定伊朗用來威脅自由通行荷莫茲海峽船隻的軍事能力。

根據聲明，第一輪打擊持續90分鐘，美軍向大通布島（Greater Tunb Island）的岸防系統、巡弋飛彈儲存及發射地點發射精準彈藥。CENTCOM另否認伊朗官方媒體宣稱美軍14日攻擊霍韋伊澤一座民用小麥儲存設施，表示美軍當天打擊的是阿巴斯港、霍爾穆傑、阿瓦士、格什姆島、通布島、布什爾及鎬山的伊朗軍事目標，並反控伊朗將通行海峽及鄰近波斯灣國家的無辜平民列為攻擊目標。

CENTCOM同時指出，美軍於美東時間14日下午4時恢復封鎖往返伊朗港口及沿海地區的船隻，最初24小時已讓兩艘配合指示的商船改變航向，15日發現懸掛庫拉索旗幟的「貝爾瑪號」（M/T Belma）油輪通過國際水域駛向哈格島，企圖突破封鎖且無視多次警告。

聲明指出，一架美軍軍機隨後向油輪煙囪發射地獄火飛彈，使「貝爾瑪號」失去航行能力，不再駛往伊朗。CENTCOM強調，美軍持續保持警戒，準備確保各方完全遵守封鎖措施。