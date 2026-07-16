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油市憂「無彈可用」！戰略儲油快見底 荷莫茲若再封恐難救場
英國金融時報報導，荷莫茲海峽緊張局勢再度升溫，恐將引發新一輪原油供應危機。不同於美伊戰事初期，各國還能靠戰略儲油與商業庫存救場，如今這些備用庫存已快要耗光。
周三，美軍對伊朗的轟炸進入第五天，當天發動兩波空襲；自7月7日以來，美方已對伊朗發動九輪攻擊。美國總統川普表示，軍事行動將持續至本周及下周。
根據國際能源總署（IEA），會員國已釋出3月宣布的4億桶緊急石油儲備中的近四分之三，意味再過幾周，這批額外供應就將用盡。
一名油市交易員說：「我們把所有的緩衝都用完了。」
能源研究機構Energy Aspects市場情報主管Amrita Sen表示，戰前全球約有4億桶商業庫存可作為緩衝，如今已「幾乎什麼都不剩」。
上一輪危機期間，西方國家大舉釋出戰略儲油、中國也動用商業庫存，才避免全球能源危機惡化；如今這些緩衝資源已大幅消耗，再遇長期封鎖，市場可運用的救市工具將明顯減少。
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