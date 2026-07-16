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川普保留對伊軍事選項 美官員：空襲為後續行動鋪路

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

3名美國官員表示，美軍近期對伊朗發動一連串空襲，除了意在迫使伊朗重新開放荷莫茲海峽外，也希望在對伊朗採取更複雜的行動前，先行削弱伊朗軍事能力。

路透社報導，3名不具名的官員說，這些空襲實際上為美國總統川普提供更多軍事選項。川普上週末正式通知國會恢復對伊朗的軍事行動後，迄今仍未透露下一步計畫。

伊朗戰事如今已邁入第5個月，美伊先前達成旨在停止敵對行動、並為和平協議鋪路的諒解備忘錄破裂後，衝突持續延燒。

儘管美國與以色列2月28日聯手展開軍事行動以來，伊朗軍隊已遭遇重創，但德黑蘭仍保有一定程度的彈道飛彈、無人機及防空能力，也曾對航經的油輪及波斯灣鄰國發動攻勢。

美軍表示，最新一波空襲鎖定伊朗防空系統、沿岸雷達、飛彈與無人機設施，以及快艇等海上軍事資產。

其中一名官員指出，這些打擊行動目的在於削弱伊朗防禦能力，以備未來美軍奉命執行規模更大的軍事行動。

這名官員說：「這是在必要時為後續行動鋪路。」

美國國防部尚未立即回應置評要求。

●軍事選項

路透社3月報導，美軍規劃多項軍事方案，包括向伊朗沿岸部署部隊，以更有效確保荷莫茲海峽安全。

官員當時也透露，川普政府曾討論派遣地面部隊前往伊朗石油出口主要樞紐哈格島（Kharg Island）；然而這類行動風險極高，因為伊朗可從本土發射飛彈及無人機攻擊該島。

川普昨天表示，他先前下令美軍避免攻擊哈格島上的石油基礎設施，但不排除進一步派遣地面部隊奪取該島的可能性。

川普也曾揚言攻擊伊朗的「鎬山」（PickaxeMountain）。鎬山位於納坦茲（Natanz）附近，是一處深埋地下的核設施。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）國防安全高級顧問坎西恩（Mark Cancian）表示，川普公開討論奪取哈格島等軍事選項，是一把雙面刃。

他說，這可能增加對伊朗的外交壓力，但「對軍方而言弊大於利，因為我們等於公開透露可能採取的軍事方向」。

●戰術奏效 戰略仍陷僵局

部分美國國會議員等批評者認為，川普對伊朗的軍事行動雖在戰術層面取得成果，摧毀伊朗大部分傳統軍力及國防工業基礎，但在整體戰略上仍未能迫使德黑蘭讓步。

此外，這場衝突也使伊朗對荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的影響力達到前所未見的程度。荷莫茲海峽是全球約1/5原油運輸必經的戰略要道，即便傳統海軍已大致遭摧毀，伊朗仍可透過無人機、火箭等手段攻擊商船。

美國官員表示，這也促使川普政府內部就是否升高對伊朗軍事行動展開辯論。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）地緣戰略專家、前國防部政策顧問貝佑敏（Imran Bayoumi）則表示，川普近日接連發表強硬談話，主要目的是在談判中向伊朗施壓，並讓德黑蘭無法預測美軍的下一步行動。

川普 伊朗 以色列 美國

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