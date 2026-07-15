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克魯曼評美伊「永遠的戰爭」：進入恐怖階段 恐危及美國民主選舉

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

美伊停火協議告終，美國總統川普恢復對伊朗港口封鎖，伊朗也重新發動無人機和飛彈攻擊。經濟學家克魯曼警告，這場與伊朗「永遠的戰爭」已進入恐怖的階段。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼15日撰文說，美國立場一變再變且變化甚大。川普先是揚言，將對所有通行船隻收取20%的過路費，基本上將荷莫茲海峽轉化為美國的收費站（顯然違法且不負責任）。川普後來又改口不收費了，轉而要求波斯灣國家在美國投資（同樣違法）。克魯曼指出，無論是哪一種要求，都「絕對不可能發生」。

美國可能對伊朗發動懲罰性攻擊

不過，克魯曼表示，這種情況「極為恐怖」。他解釋，之所以恐懼，不是因為戰爭將降臨美國，也不是因為他認為美國將認真試圖占領伊朗--美國既無可攻占伊朗的軍隊，也沒有飛彈，因為這場失敗的戰爭已耗掉大量武器。他認為，可能的發展是美軍發動懲罰性攻擊，沿途再犯下一些戰爭罪行，大概僅止於此。

但克魯曼認為，真正令人驚駭的是，川普似乎已放棄想偽裝成美國勝利的企圖。時間倒轉回數日前，情況看來還像川普即將「實質撤出」這場戰爭的模樣--趁荷莫茲海峽或多或少開放通行且油價回落之時，順勢下台階，編個故事向國人宣稱美國已打贏戰爭，而且美國經濟很棒，瞧瞧股市便知。

儘管這樣的說詞既愚蠢也注定被拆穿，但還算「認真試著終止這場衝突」。可是，川普若真的要終結美伊戰爭，就不得不面對現實說：「好吧，這場戰爭不順利，但美國仍然偉大。我對此感到抱歉。」

克魯曼指出，以川普的個性，絕不可能承認失敗。所以他改變策略更是不祥之兆。

放棄佯裝勝利 川普恐轉而干預選舉？

川普原本對11月期中選舉打的如意算盤是：美國經濟夠繁榮，且隨著汽油漲價震撼和戰爭導致的亂象成為過去，民眾屆時可望淡忘這場戰爭，還可能把荷莫茲海峽重啟歸功於川普，甚至準備同意川普政府宣稱的「黃金時代」就要展開。

但這個如意算盤已告吹。美國即將轟炸伊朗。現在並無明確的策略，甚至無法假裝現況還OK。美國將封鎖伊朗，那確實可增加一點優勢，但對如何拉抬共和黨期中選舉選情，並未作任何暗示。那麼，未來將發生何事？

川普實質上放棄「嘗試把戰爭結局粉飾為好的結果」，同時宣布即將在本周四（16日）全國演說中宣布「重大消息」，克魯曼認為這並非巧合。川普可能在演說中宣布什麼大事？媒體臆測紛紜，有的揣測他可能宣布2020年總統大選是詐欺，有的報導則暗示他可能宣告喬治亞州兩位民主黨籍參議員當選無效。

無論如何，這些企圖都不管用，也沒人真的會相信川普贏得2020年總統大選。然而，克魯曼擔心的是，川普正為「大規模干預11月期中選舉投票」布局，也就是為阻撓公平選舉鋪路，甚至可能完全攔阻選舉。

實際情況如何，無人知曉。但此刻已知的是，川普與其手下顯然已放棄憑選票贏得選舉，而是決定未來將改弦易轍，改用某種結合「政治宣傳、不實資訊、捏造資訊，以及可能大規模違法」的方式應變。

川普回頭轟炸伊朗，確實是壞消息。克魯曼對此憂心忡忡，不是因為他害怕外國勢力將對美國構成武力威脅，而是因為他認為，那顯示美國自己的總統、自己的政府將對自己的國人構成巨大的威脅。

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