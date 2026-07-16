不只封鎖荷莫茲海峽 伊朗暗示「下一個是紅海曼德海峽」

伊朗革命衛隊表示，荷莫茲海峽將持續關閉，「直到美國的惡行結束為止」。革命衛隊並表示將關閉「其他出口通道」，暗示將和葉門青年運動組織合作，封鎖另一個能源運輸要道紅海曼德海峽。

半島電視台報導，革命衛隊在聲明中表示，美軍以伊朗「攻擊違反封鎖的船隻」為由襲擊伊朗基地，藉此「掩飾自身的失敗與無能」。不過，「沒有任何船隻膽敢違反伊朗封鎖或配合美國」，因此伊朗「自然也沒有攻擊任何船隻」。

革命衛隊還警告，如果衝突持續，供應美國及其盟友的石油與天然氣出口路線可能成為攻擊目標。革命衛隊在聲明中威脅，將關閉「所有對美國及其盟邦有利的其他出口通道」。

聲明表示，該地區的能源出口應該「要麼人人有份，要麼誰都別想」。

路透報導，分析人士表示，伊朗近期釋出這些訊號，暗示可能利用其葉門盟友青年運動封鎖通往紅海的曼德海峽，對美國開闢新戰線，也讓全球兩條最重要能源動脈面臨風險。

曼德海峽這一狹窄水道連接紅海和亞丁灣，為沙烏地阿拉伯原油出口及全球大量海運貿易所經。

根據伊朗國營的新聞電視台官網，青年運動一名高層官員十三日警告，若沙國持續攻擊葉門，該組織準備關閉曼德海峽，並表示此舉可能讓油價飆升至每桶兩百美元。

青年運動武裝十三日指控沙國轟炸由其控制的機場後，向沙國發射飛彈，打破該組織與沙國之間長達四年的停火。

青年運動過去已展現封鎖曼德海峽影響全球商業貿易的能耐。二○二三年十月加薩戰爭爆發後，伊朗支持的該組織曾在紅海襲擊商船，聲稱鎖定跟以色列有關的船隻，藉以聲援巴勒斯坦人。

福斯新聞報導，伊朗國會議員赫茲里安表示，與美國談判失敗，顯示華府只聽得懂「武力語言」。