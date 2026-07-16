荷莫茲海峽收費？波灣盟友砲轟 川普髮夾彎改口喊卡

美國總統川普十三日宣布擬向通行荷莫茲海峽船隻收取所載貨物價值的百分之廿作為維安費用，十四日又改口說，基於中東國家與他聯繫表達投資美國意願，他決定不收取海峽維安費用。

川普說，沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達、巴林及科威特等國領袖都向他表示，希望改以其他方式處理，不要在海峽收費。

他寫道，與中東地區領導人進行的會談極富成效，讓他決定取消收費，「我已決定，用波斯灣各國將與美國達成的貿易與投資協議，來取代百分之廿的『美國補償費』。」

川普表示，不喜歡收費的概念，更傾向中東國家對美國展開大規模投資；川普並指這些國家投資金額會創下紀錄。

川普先前的收費計畫遭航運業強烈反對，聯合國國際海事組織表示，強制向通過國際水道的船隻收費，違反國際法。

紐約時報指出，川普在海峽收保護費的提議，在阿拉伯盟友抗議下隔天就大轉彎，此事反映川普似乎已失去方向，即興決策與衝動行事難以奏效。

川普第二任期的一大標誌，就是在世界舞台上秀肌肉，但伊朗迄今不願屈服，這場地緣政治衝突也無法靠尖刻的社群媒體貼文或關稅威脅取勝。川普先前宣稱四至六周搞定的行動，如今已持續四個半月；六月達成的初步和平協議，也從「諒解備忘錄」變成「誤解備忘錄」，川普現在似乎既沒有明確的軍事戰略也沒有明確的外交戰略。

川普似乎不確定下一步該怎麼走，雖已重新訴諸武力，但在民意反對戰爭之際，幾乎未顯示願意恢復戰爭初期那種全面轟炸；他同時暗示會繼續談判，卻未說明先前失敗的談判如今要如何成功，似乎認為伊朗經濟情況極為嚴峻，自己可以比伊朗撐得更久。