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中東戰火沒完沒了...專家：美伊已陷入強制性消耗戰

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美軍13日持續對伊朗設施進行轟炸攻擊。法新社
美軍13日持續對伊朗設施進行轟炸攻擊。法新社

美國總統川普為扭轉持續四個半月的伊朗衝突，第三度大幅調整軍事戰略，新計畫是恢復空襲並重新實施封鎖，奪取荷莫茲海峽控制權。一些前官員表示，美伊雙方都盤算自己能在這場意志較量的長期博弈中勝出，穩定和平似乎遙不可及。

華爾街日報十四日報導，除了外交利誘外，川普先後嘗試空中與飛彈攻擊、海上隔離，如今則轉而更有節制地運用火力，試圖迫使伊朗接受他的條件。伊朗則利用主要石油出口航道荷莫茲海峽的地理優勢對抗華府，並在整個中東地區爭奪影響力。

中央情報局前分析師、中東研究所副總裁波拉克指出：「我們現在陷入一場強制性消耗戰。雙方都試圖將對方逼過某個無法得知的痛苦臨界點，而這類強制性戰爭可能沒完沒了持續下去。」

隨著戰鬥持續，戰爭走向將取決於伊朗重建飛彈部隊與防空系統的努力，以及美國能否在武器庫存日益減少之際，充分運用現有武器持續打擊目標。

約翰霍普金斯大學教授納斯爾認為，戰爭已進入另一個階段，「實際上是一場爭奪籌碼的鬥爭，並非針對伊朗政權。」

「只要伊朗仍掌握荷莫茲海峽，美國就無法迫使伊朗放棄核計畫，也無法讓伊朗接受美方提出的終戰條件。伊朗則試圖證明美國無法以武力奪回海峽，藉此保住自己的籌碼。」

川普十三日再度調整戰略，加強空襲並重新實施美軍封鎖，還一度宣稱美國將對通過荷莫茲海峽的貨物徵收百分之廿費用。儘管他下令展開不設期限的攻擊，不再局限於美伊近幾周相互報復的模式，但目前攻擊強度仍低於美軍行動最初幾周，顯示川普政府更審慎運用軍力，試圖迫使伊朗放棄控制海峽的目標。

儘管達成核協議的前景黯淡，川普政府仍保留打擊伊朗濃縮鈾庫存的選項。伊朗持續攻擊油輪和波斯灣國家，但德黑蘭似乎正在調整區域政策，並未再度攻擊以色列或沙烏地阿拉伯目標。隨著戰爭進入新階段，迅速獲勝或實現持久和平的前景也更渺茫。

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