「炸到我喊停為止」！川普施壓伊朗：若不低頭 下周炸電廠跟橋梁

美國升高對伊朗施壓，美軍恢復對伊朗港口的海上封鎖，雙方十五日繼續第五天相互空襲。美國總統川普警告，對伊朗軍事行動將持續，若伊朗拒絕達成協議，下周將攻擊伊朗發電廠、橋梁等基礎設施。

美國中央司令部表示，十五日對伊朗軍事目標發動新一輪打擊，持續九十分鐘，以進一步削弱伊朗在荷莫茲海峽襲擊商船的能力。聲明說，這次空襲目標是荷莫茲海峽大通布島的海岸防禦系統以及飛彈設施。該島存在主權爭議，阿聯指責伊朗非法占領該島超過五十年。

美軍並從台灣時間十五日早上四時起，恢復對伊朗港口及沿海地區的海上封鎖。

伊朗國營媒體報道，伊朗革命衛隊十五日表示，已對巴林、約旦和科威特境內美軍目標發動攻擊。約旦軍方稱擊落三枚伊朗飛彈，科威特和巴林軍隊則表示已攔截伊朗攻擊。

美伊雙方從上周末開始升高衝突，雙方都沒有絲毫退讓跡象。川普在十四日播出的福斯新聞獨家專訪中表示，如果伊朗不達成協議，美國下周將擴大打擊，把發電廠和橋梁列為目標。

川普說：「下周他們的處境會變得非常糟糕，因為下周就輪到發電廠。下周就輪到橋梁。」

談到荷莫茲海峽，川普說：「我們必須保持海峽暢通。如果人們想通過，海峽就是開放的。伊朗是唯一被拒於門外的對象。」

川普同時表示，與伊朗政權談判的唯一方式就是展現軍事實力，他也拒絕排除地面入侵的可能性。他表示：「如你所知，我們已經兩度打擊哈格島。至於占領，如果我們將他們充分削弱並遠遠擊退，我會那麼做。」

川普表示，對伊朗的軍事行動將持續，直到他決定停止。美方談判代表已向伊朗傳話「最好達成協議」，否則將「一無所有」，但坦言不知德黑蘭是否接受。

除軍事壓力外，美國也同步擴大金融制裁。財政部十四日宣布制裁伊朗石油航運大亨沙姆哈尼以及超過五十個相關實體，包括航運公司、船舶、數位錢包與個人；另凍結據稱與伊朗央行有關、總額逾一點三億美元的數位資產。財長貝森特表示，美方正切斷支撐伊朗政權的金融網，阻止其繼續威脅全球航運安全。

美國與伊朗於六月十七日簽署諒解備忘錄後，一度規畫讓伊朗逐步重返全球能源市場，包括允許部分伊朗石油出口。但隨著荷莫茲海峽商船接連遇襲，美方八日撤銷伊朗新增石油出口豁免，兩天後再宣布制裁伊朗最高領袖穆吉塔巴的資金網，如今更恢復海上封鎖，顯示雙方已回到全面施壓與報復局面。