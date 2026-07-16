美加大施壓 逼伊朗重啟談判

美國總統川普繼續升高對伊朗施壓，警告若德黑蘭拒絕重返談判桌，將攻擊發電廠、橋梁等基礎設施。市場擔憂中東衝突恐進一步衝擊全球能源供應，推升國際油價15日連續第三日上漲，西德州原油一度重返80美元大關，是近一個月來首見，本周來已大漲超過10%。

美國西德州中級原油（WTI）15日盤中一度勁揚2%，報每桶80.93美元，布蘭特原油期貨一度上漲2.2%，報每桶86.55美元，儘管之後漲幅收斂，但反映市場持續為荷莫茲海峽局勢計入風險溢價。

美國15日對伊朗發動進一步空襲，是連續第五天打擊伊朗。川普已誓言加大對伊朗的轟炸力道，直到伊朗停止襲擊並開放荷莫茲海峽。

川普已宣布放棄之前提出、向所有通過荷莫茲海峽的船隻收取相當於貨物價值20%補償費的構想。他14日改口，將由波斯灣國家透過對美投資與貿易合作取代收費。

同日他也告訴福斯新聞（Fox）對伊朗的軍事行動將持續，直到他決定停止。除非伊朗重返談判，否則下周將把攻擊範圍擴大至發電廠、橋梁等基礎設施，能源設施則會留到最後。