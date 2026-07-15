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攻擊頻率升級！美軍中央司令部宣布 已對伊朗展開新一波空襲
美國軍方宣布，已經於美東時間今天上午6時（台北時間晚間6時）對伊朗展開新一波空襲。華府對德黑蘭攻擊頻率已然升級，於白天進行的這項新一輪空襲行動是其中一環。
路透社報導，美軍中央司令部（U.S. Central Command）在X平台發文指出：「這些打擊旨在進一步削弱伊朗軍隊用以攻擊荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）商業航運的軍事能力。」
美聯社報導，美軍中央司令部在網路發布聲明，證實空襲已經展開。
在過去幾天的空襲行動中，美軍僅於夜間對伊朗發動攻擊。
這波行動正值美伊之間的臨時協議破裂。
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