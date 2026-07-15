攻擊頻率升級！美軍中央司令部宣布 已對伊朗展開新一波空襲

美國總統川普在美伊戰爭第136天提出新計畫，說將向通過荷莫茲海峽的船隻收費，換取美方保護船隻免受伊朗攻擊；但面對不願支付通行費的阿拉伯盟友抗議，他在第137天180度大轉彎，提出不再收取通行費的新計畫。紐約時報15日分析指出，此舉反映川普似乎已失去方向，即興決策與衝動行事並未奏效。

2026-07-15 15:01