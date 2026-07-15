美擴大制裁伊朗 鎖定石油業並凍結42億元加密資產

美國財政部今天宣布，擴大對伊朗石油業的制裁，進一步打擊石油運輸大亨夏卡尼旗下網絡，並已凍結與伊朗中央銀行相關、存放在數位錢包中的1.3億美元（約新台幣42億元）資產。

法新社報導，美國財政部今天透過聲明指出：「伊朗重新在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）發動破壞區域穩定的攻勢後，這項行動是財政部持續對伊朗政權施加經濟壓力的一環。」

美國財政部指控，夏卡尼（Mohammad HosseinShamkhani）網絡仍是伊朗石油出口的重要幕後推手，且已擴展至全球大宗商品貿易。

最新制裁措施針對逾50位個人、實體及船舶，美國政府指控，它們協助伊朗當局牟利。

美國財政部補充，現已對逾200個在夏卡尼網絡控制下運作的個人、實體及船隻實施制裁。

夏卡尼的父親是伊朗國安官員阿里．夏卡尼（AliShamkhani），後者是伊朗前最高領袖哈米尼（AliKhamenei）的顧問。阿里．夏卡尼及哈米尼已於2月28日美伊戰爭爆發首日雙雙身亡。

此外，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）還說，該部會已「制裁多個與伊朗中央銀行有關聯的錢包，凍結價值逾1.3億美元的資產」。

他在社群媒體X平台發文表示：「我們將持續積極追查資金流向，阻止伊朗政權取得非法收益。」

專家指出，數位資產平台被用於協助規避針對伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的制裁，且在通膨飆升下，成為一般民眾的財務避風港。