伊朗「不肯親吻戒指」！川普對伊朗開戰20周陷泥沼 軍事外交雙迷航

美國總統川普在美伊戰爭第136天提出新計畫，說將向通過荷莫茲海峽的船隻收費，換取美方保護船隻免受伊朗攻擊；但面對不願支付通行費的阿拉伯盟友抗議，他在第137天180度大轉彎，提出不再收取通行費的新計畫。紐約時報15日分析指出，此舉反映川普似乎已失去方向，即興決策與衝動行事並未奏效。

川普第二任期的一大標誌，就是在世界舞台上秀肌肉，但伊朗迄今不願屈從於他的意志，這場地緣政治衝突也無法靠尖刻的社群媒體貼文或關稅威脅取勝。原本應該乾淨俐落、持續4至6周的行動，如今已混亂進入第20周；6月達成的初步和平協議，也從「諒解備忘錄」變成「誤解備忘錄」，川普現在似乎既沒有明確的軍事戰略，也沒有明確的外交戰略。

約翰霍普金斯大學高等國際研究學院教授納斯爾（Vali Nasr）曾就中東事務向多位總統及國務卿提供建議，他說，川普「遇到了一個不願按照他訂下的規則行事的國家。這套規則就是，你要低頭、親吻他的戒指，告訴他他有多偉大，並設法爭取他願意作出的任何讓步。」

川普這場看不到盡頭的中東冒險，再次說明為何數代以來，這個地區一直是吞噬美國總統雄心的無底洞。自去年重返白宮以來，川普一直陶醉於事事如願，甚至吹噓自己可能是世界歷史上最有權勢的人。儘管他成功施壓北約盟友增加軍費、迫使貿易夥伴讓步，並透過精準突擊隊行動實質接管委內瑞拉，目前仍不清楚他能否在波斯沙漠如願以償。

美國猶太國家安全研究所資深研究員漢納（John Hannah）曾任前副總統錢尼的國家安全顧問，過去支持有限度動武，以阻止伊朗製造核武。但他表示，川普決定發動「大規模斬首攻擊」，顯然低估了1979年伊朗革命後掌權的神權統治結構，也高估了美國推翻這套體制的能力。

漢納說：「事後看來，這顯然是一場建立在致命錯誤假設之上的戰爭。其中破壞性最大的，莫過於總統顯然深信，伊朗革命政權是一棟不堪一擊的紙牌屋，隨時會在美國空襲及真實社群好戰貼文的猛烈轟擊下倒塌。」

他指出：「錯上加錯的是，總統身邊沒有一套嚴謹的國家安全體系，能夠向掌權者直言不諱，並根據真正的外交政策、國防及情報專業人士的知識與經驗，系統性質疑他的錯誤假設。」

川普似乎不確定下一步該怎麼走，雖已重新訴諸武力，但在民意反對戰爭之際，幾乎未顯示願意恢復戰爭初期那種全面轟炸；他同時暗示會繼續談判，卻未說明先前失敗的談判如今要如何成功，似乎認為伊朗經濟情況極為嚴峻，自己可以比伊朗撐得更久。

史丹佛大學伊朗研究計畫主任、保守派胡佛研究所研究員米拉尼（Abbas Milani）說，他不認為川普對伊朗有一套戰略，而這就是關鍵問題。他說：「他憑直覺處理這些事情，而且抱持兩個相互矛盾的目標。一方面，他不斷說：『我們想和你們達成協議，讓伊朗經濟繁榮。』另一方面，他又說：『我要摧毀你們的文明。』」

米拉尼認同川普的看法，認為伊朗確實想要一項和平協議，甚至因經濟正急遽惡化而「極度渴望達成協議」，但川普派出的談判代表不熟悉這個地區，也不了解當地錯綜複雜的歷史與細節，川普本人也不曾真正了解這個政權的本質，「他至今仍不了解。這個政權與任何其他政權都不一樣，總會做出出人意料的事情，並會不惜一切代價繼續掌權。」