影／美軍7小時狂轟伊朗數十目標 川普傳戰情室密謀發動「大攻勢」

美國中央司令部（CENTCOM）15日在X發布聲明指出，美軍已於美東時間14日晚間10時完成另一輪對伊朗打擊，攻擊荷莫茲海峽附近及伊朗沿海地區數十個軍事目標。

聲明指出，美軍在長達7小時的攻擊中，出動戰鬥機、無人機與海軍艦艇，向伊朗飛彈與無人機設施、海軍戰力及海岸防禦系統發射精準彈藥，以進一步削弱伊朗威脅商船與民間船員的能力。

聲明附上行動影像，並表示美軍同一天恢復對進出伊朗港口及沿海地區船隻的海上封鎖，已於美東時間14日下午4時生效。美軍持續保持警戒與致命打擊能力，並準備執行總統川普下令的行動。

Axios報導，美軍連續第4天攻擊荷莫茲海峽地區及伊朗南部沿海之際，3名知情人士透露，美國總統川普14日召開戰情室會議，討論對伊朗發動大規模攻勢，範圍將超越目前在荷莫茲海峽周邊進行的打擊。報導指出，川普似乎願意升高戰事，對伊朗造成足夠破壞，迫使伊朗政府開放荷莫茲海峽，並接受他提出的核子要求。

消息人士指出，與會國安高層包括副總統范斯、國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩上將、中央情報局（CIA）局長拉特克利夫、白宮特使威科夫及其他高階官員。除了目前針對荷莫茲海峽一帶伊朗目標的攻擊外，會議也聚焦對伊朗戰略目標發動破壞性打擊的新計畫。白宮拒絕置評。