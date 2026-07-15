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川普只聽得懂「武力語言」？革命衛隊嗆荷莫茲封到「美國惡行結束」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國夏威夷群島以南海域11日進行環太平洋軍事演習（RIMPAC）期間，一架F-18戰機降落在「羅斯福號」航空母艦甲板上。路透
美國夏威夷群島以南海域11日進行環太平洋軍事演習（RIMPAC）期間，一架F-18戰機降落在「羅斯福號」航空母艦甲板上。路透

伊朗革命衛隊表示，荷莫茲海峽將持續關閉，「直到美國的惡行結束為止」。一位伊朗國會議員更在受訪時表示，美國「只聽得懂武力語言」。

半島電視台報導，革命衛隊在聲明中表示，美軍以伊朗「攻擊違反封鎖的船隻」為由襲擊伊朗基地，藉此「掩飾自身的失敗與無能」。不過，「沒有任何船隻膽敢違反伊朗封鎖或配合美國」，因此伊朗「自然也沒有攻擊任何船隻」。

革命衛隊還警告，如果衝突持續，供應美國及其盟友的石油與天然氣出口路線可能成為攻擊目標。革命衛隊在伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）播出的聲明中表示，該地區的能源出口應該「要麼人人有份，要麼誰也沒有」，暗示可能進一步對區域航運及能源基礎設施採取行動。

福斯新聞報導，伊朗國會議員赫茲里安（Ali Khezrian）表示，德黑蘭不應依賴與美國的外交途徑，並主張談判失敗顯示，華府只聽得懂「武力語言」。伊朗反對派媒體「伊朗國際」（Iran International）指出，赫茲里安告訴伊朗國營電視台，與美國的會談及協議未取得成果，並指控美國未履行承諾。

他在X寫道：「你們已經努力過，但沒有取得成果。你們看到敵人背信棄義，不遵守與你們簽署的協議。不要過度執著於談判；敵人只聽得懂武力語言。」

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