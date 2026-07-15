美前防長籲對伊朗經濟施壓結合攻擊 促重返談判桌

中東局勢再度升溫，美軍連續第4天對伊朗發動空襲行動，並於今天起恢復對伊朗的海上封鎖。美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）呼籲對伊朗重啟經濟施壓，再加上打擊他們的彈道飛彈和無人機能力，以促使德黑蘭重返談判桌。

艾斯培今天出席在科羅拉多州舉行的阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）其中一個場次，同場與談人還包括前美國國務卿萊斯（Condoleezza Rice）等人。

針對伊朗議題，曾於川普1.0擔任美國國防部（現稱戰爭部）部長的艾斯培表示，伊朗的通膨率已高達88%，從多項指標來看，他們的經濟正處於1980年代以來最糟糕的狀況。他認為，美國應重啟經濟施壓，再加上打擊伊朗的彈道飛彈或無人機能力；伊朗這些能力正對重要航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）構成威脅。

他分析，重點是打擊伊朗的經濟，透過重啟海上封鎖、阻斷其陸路與航線以切斷他們的生路，施加經濟壓力，但這需要時間與耐心，也需要盟友支持。

艾斯培指出，施壓的目的不一定要讓伊朗垮台，而是要迫使他們重返談判桌。他認為，「這個方法能以最低的風險帶來最高的報酬」。

另一方面，曾於美國前總統小布希（George W.Bush）任內擔任國務卿的萊斯表示，在任何情況下，她「都絕不會買單任何核子協議」，只會讓伊朗在糟糕的經濟中掙扎，「畢竟他們大多數頂尖的核科學家都已被除掉」。

萊斯也認為，伊朗政府內部存有嚴重分歧，「有人達成協議，然後伊斯蘭革命衛隊（IRGC）就朝某個目標開火」。

美伊雙方上週多次交火，中東局勢再度升溫，外電報導，美國總統川普（Donald Trump）昨天正式通知國會，已於7月7日恢復對伊朗的軍事行動。川普在信中提到，美國6月17日與伊朗簽署旨在結束中東戰爭的諒解備忘錄，並指控伊朗攻擊航經荷莫茲海峽的商船，違反協議，因此下令美軍恢復對伊朗的軍事打擊。

川普今天接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時表示，除非伊朗重返談判桌，否則美國將於「下週」轟炸伊朗的發電廠與橋梁。