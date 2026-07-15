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商船荷莫茲遇襲釀傷亡 印度召見伊朗外交官抗議

中央社／ 新德里14日綜合外電報導

印度外交部表示，今天已召見伊朗駐新德里高級外交官，針對2艘商船在荷莫茲海峽遇襲提出「強烈抗議」。這起事件造成1名印度籍船員死亡、數人受傷。

法新社報導，印度外交部在聲明中表示，這2艘商船上共載有46名船員，其中有30名印度人。

聲明指出：「巴希亞號（MT Al Bahiyah）和蒙巴薩號（MT Mombasa）這2艘油輪今天通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時遭到攻擊，印度對此深表關切。」

伊朗駐印度大使館拒絕向法新社發表評論。

印度和伊朗基於數百年來的文化與貿易往來，兩國關係深厚，現代外交關係則在地緣政治壓力下，力求平衡的戰略利益。

這起船隻攻擊事件發生之前，美國剛對德黑蘭發動新一輪空襲，代表中東戰爭的敵對行動再次升溫。

根據印度航運部統計，2025年印度擁有超過32萬名現役船員，是全球商船船員的最大來源國之一。

為了降低船員面臨的海上安全風險，印度港口、航運與水道部部長索諾渥（Sarbananda Sonowal）宣布啟動「船員優先」（Seafarer-First）計畫，這是一項協調緊急應變的機制，目的是「保護在衝突影響地區作業的印度船員」。

印度港口、航運與水道部部今天深夜發表聲明指出，這項新機制將「建立全面性的作業儀表板，無論船旗為何，都能追蹤每一艘在波斯灣、荷莫茲海峽和阿曼灣（Gulf of Oman）作業船隻上的所有印度人」。

印度外交部也呼籲立即停止暴力，並「在遵守國際法的前題下」恢復對話與外交途徑。

另有1艘搭載11名印度籍船員的商船，12日在阿曼外海遭到攻擊，目前已有10名印度籍船員獲救，1人至今下落不明。

荷莫茲海峽是全球重要的航運要道，2月美伊衝突爆發前，全球每天約有1/5的石油與天然氣通過此處運往全球市場。

伊朗 印度 荷莫茲 以色列 美國

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