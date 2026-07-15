川普變陣搶荷莫茲控制權！專家警告美伊拚籌碼恐陷「無止盡消耗戰」

美國總統川普為扭轉持續近5個月的對伊朗戰局，第三度大幅調整軍事戰略，新計畫是恢復空襲並重新實施封鎖，奪取荷莫茲海峽控制權。一些前官員表示，美伊雙方都盤算自己能在這場意志較量的長期博弈中勝出，穩定和平似乎遙不可及。

華爾街日報14日報導，除了外交利誘外，川普先後嘗試空中與飛彈攻擊、海上隔離，如今則轉而更有節制地運用火力，試圖迫使伊朗接受他的條件。伊朗則利用主要石油出口航道荷莫茲海峽的地理優勢對抗華府，並在整個中東地區爭奪影響力。

中央情報局（CIA）前分析師、中東研究所副總裁波拉克（Kenneth Pollack）指出：「我們現在陷入一場強制性的消耗戰。雙方都試圖將對方逼過某個無法得知的痛苦臨界點，而這類強制性戰爭可能沒完沒了持續下去。」

隨著戰鬥持續，戰爭走向將取決於伊朗重建飛彈部隊與防空系統的努力，以及美國能否在武器庫存日益減少之際，充分運用現有武器持續打擊目標。約翰霍普金斯大學教授、伊朗問題學者納斯爾（Vali Nasr）認為，戰爭已進入另一個階段，「實際上是一場爭奪籌碼的鬥爭，並非一場針對伊朗政權的鬥爭。」

他接著指出：「只要伊朗仍掌握荷莫茲海峽，美國最終就無法迫使伊朗放棄核計畫，也無法讓伊朗接受美方提出的終戰條件。伊朗則試圖證明美國無法以武力奪回海峽，藉此保住自己的籌碼。」

川普13日再度調整戰略，加強空襲並重新實施美軍封鎖，還一度宣稱美國將對通過荷莫茲海峽的貨物徵收異常高昂的20%費用。儘管他下令展開不設期限的攻擊，不再局限於美伊近幾周相互報復的模式，但截至目前，攻擊強度仍低於美軍行動最初幾周，顯示川普政府正更審慎地運用美國軍力，試圖迫使伊朗放棄控制海峽的目標。

儘管達成核協議的前景已經黯淡，川普政府官員仍保留打擊伊朗濃縮鈾庫存的選項。伊朗持續攻擊區內油輪和波斯灣國家，造成一些船員死傷，但德黑蘭似乎正在調整區域政策，並未再度攻擊以色列或沙烏地阿拉伯目標。隨著戰爭進入這個新階段，迅速獲勝或實現持久和平的前景也更加渺茫。

倫敦智庫查塔姆研究所中東及北非計畫主任瓦基爾（Sanam Vakil）指出，美伊雙方都以危險方式升高局勢，企圖增加自身談判籌碼並削弱對方，最終重返談判桌，並希望屆時取得更有利的談判地位。但雙方若找不到退場途徑，這場對峙可能適得其反，引發更大規模的衝突。