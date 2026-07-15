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川普撤回荷莫茲收費計畫 稱波灣國家將大幅投資美國

中央社／ 華盛頓14日專電

美國總統川普昨天才宣布將對所有通過荷莫茲海峽的貨物徵收20%的費用，但今天表示將取消這項計畫，改以與波斯灣盟國達成貿易協議取代。川普說，他接到波灣國家領袖的電話表明希望在美國進行巨額投資，而不是支付費用，他對此感到滿意。

川普（Donald Trump）昨天表示，美國將成為荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的守護者，將猛烈打擊伊朗並守住海峽，且可能會直接接管它，並對往來貨物徵收20%維安行動補償費用。美軍也宣布，今天起恢復對伊朗的海上封鎖。

不過，川普今天稍早在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，他已決定，用波斯灣各國將與美國達成的貿易與投資協議，來取代20%的「美國補償費」。他還說，美國將繼續實施「全面封鎖」，但封鎖對象僅限於往返伊朗港口，或載運的物品與伊朗貨物有關的船隻。

川普隨後在白宮接受媒體提問，被問及改變決定的原因時表示，荷莫茲海峽對美國來說「不重要」，但對波灣盟友來說很重要。他昨天提出將針對通過荷莫茲海峽貨物收費的想法後，接到許多不同國家領袖的電話，他們表明希望在美國進行巨額投資，而不是支付費用。

他表示，波灣國家將在美國投資巨額資金，「這讓我非常滿意，我認為這樣好多了」。

川普指出，他和沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林和科威特等國家都談過了，他們樂意在美國投資巨額資金。

他說，這樣一來，就不用收什麼費用了，還稱自己不喜歡「收費」的概念，「但與此同時，我們在為全世界、為中國和所有其他國家，守護這個海峽，這（對我們來說）並不公平」。

中東局勢再度升溫之際，外電報導，川普昨天正式通知美國國會，已於7月7日恢復對伊朗的軍事行動。川普在信中提到，美國6月17日與伊朗簽署旨在結束中東戰爭的諒解備忘錄，並指控伊朗攻擊航經荷莫茲海峽的商船，違反協議，因此下令美軍恢復對伊朗的軍事打擊。

在中東戰爭爆發前，全球1/5的石油與天然氣都經由荷莫茲海峽運送。

以色列 伊朗 美國

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