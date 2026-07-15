聯合國：荷莫茲海峽再遭封鎖 恐衝擊區域以外人權

聯合國（UN）今天譴責中東再次爆發敵對行動，並警告說荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）再次遭到封鎖，將對中東地區以外的人權造成重大衝擊。

美國總統川普（Donald Trump）矢言對伊朗重啟海上封鎖後，美軍今天對伊朗發動新一輪軍事打擊，德黑蘭也對中東國家境內多個目標展開攻擊以示報復。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）表示，重啟戰事「對（中東）區域和其他地區的平民而言是重大挫敗」。

圖克示警，伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽，將「對這個區域以外的人權造成衝擊」。

他在聲明中指出，這條關鍵能源要道「是數以百萬計人民賴以維生的重要生命線」，強調「糧食、藥品和其他必需品運輸受阻，將造成嚴重的社會經濟及人道層面影響」。

圖克呼籲華府與德黑蘭「立刻」停止交戰並恢復停火。