川普撤回對荷莫茲貨物收費20%計畫 改推貿易協議

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國總統川普昨天剛宣布將對所有通過荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的貨物徵收20%的費用，今天取消這項計畫，改以與波斯灣盟國達成貿易協議取代。

法新社報導，川普（Donald Trump）在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「我已決定，用波斯灣各國將與美國達成的貿易與投資協議，來取代20%的『美國補償費』。」

根據川普的說法，與中東地區領導人進行的會談極富成效，讓他決定取消收費。

川普昨天表示，美國將成為荷莫茲海峽的守護者，將猛烈打擊伊朗並守住海峽，且可能會直接接管它，並對往來貨物徵收20%維安行動補償費用。而美軍昨天也宣布，今天起將恢復對伊朗的海上封鎖。

川普今天指出，他將繼續實施「全面封鎖」，但封鎖對象僅限於往返伊朗港口，或載運的物品與伊朗貨物有關的船隻。

川普矢言重新實施海上封鎖，促使伊朗攻擊區域內多個國家的目標作為回應，美國今天再對伊朗發動新一波空襲。

美軍表示，已對伊朗境內多處目標發動打擊，包括布什爾（Bushehr）與阿巴斯（Bandar Abbas）等港口城市，藉此「削弱伊朗攻擊商業航運的能力」。

當地官員表示，美軍攻擊布什爾4處地點，而布什爾設有伊朗唯一的民用核電廠。美軍也攻擊靠近伊拉克與科威特邊界的伊朗邊境地區。

路透社報導，伊朗以彈道飛彈攻擊位於約旦的一座美軍基地，約旦表示擊落4枚彈道飛彈。

設有美國海軍基地的巴林也說，成功攔截伊朗發動的一波空襲，巴林首都麥納瑪（Manama）傳出爆炸聲響。

另據阿拉伯聯合大公國的說法，伊朗襲擊荷莫茲海峽兩艘船隻，造成一名船員死亡。

危機應變公司MTI Network表示，一艘挪威油輪今天清晨在阿曼外海遭不明裝置引發的爆炸擊中。

法新社統計伊朗媒體及官方公告的結果顯示，自上週以來，美軍重啟空襲已造成伊朗至少28死。

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